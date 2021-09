Jak se chovat k rajčatům ve vedru? Neudělali jste zásadní chybu?

Nepříjemná letní horka nevyčerpávají jen nás, ale také rostliny. Především rajčata jsou na vysoké teploty citlivá. I když sluníčko potřebují k tzv. dopečení plodů, které pak budou velké a sladké, všeho moc škodí. Jak jim pomoci přežít horké letní dny?

Rajčata jsou na péči nenáročná, avšak vysoké teploty jim způsobují stres a ten ovlivňuje celou úrodu. Vědci zjistili, že když teploty stoupnou nad 30 stupňů, výnosy rajčat mohou dramaticky poklesnout až o 80 %. Při nadměrném slunečním záření rostliny vysychají a neprodukují nové plody. Proto se od roku 2007 šlechtí nové odrůdy, jež by měly být obecně odolné vůči globálnímu oteplování. Zatím jsou nové vyšlechtěné druhy rostlin dostupné pouze velkopěstitelům. Plody odolnějších rostlin tak možná kupujete v obchodě.

Rajčata ve vedru

I když máme rajčata spojená s létem a rostliny patří mezi ty, které milují teplo a slunce, přetrvávající vysoké teploty jim nesvědčí. Reagují pak chřadnutím. Jsou tak náchylnější k chorobám a napadení škůdci.

Plíseň bramborová (Phytophthora infestans) na rajčatech. Zdroj: Radovan1/Shutterstock.com

Zalévejte správně

Také rajčata potřebují při vyšších teplotách dostatečný pitný režim. Jak ale rostliny nepřelít a ještě více jim neuškodit? Zkuste jednoduchý test. Vezměte si jídelní hůlku, a označte na ní 2,4 cm. Pak ji zapíchněte do země. Pokud je půda v dané hloubce vyschlá, je nutné rajčata dostatečně zalít. Během parného léta aplikujte vodu ke kořenům a nejlépe v podvečer. Zalévejte pravidelně, zabráníte tak prasknutí plodů. Sice to nijak jejich chuť neovlivní, místo je však citlivé a láká nemoci.

Stínidlo pro rajčata

Může to znít vtipně, ale rajčata ocení svůj vlastní slunečník. Zabráníte tak poškození tkáně, kterému se odborně říká „sluneční spála". Ta se objevuje na kůře nebo na plodech a projevuje se bílou nebo světle žlutou skvrnou na místě, kam nejvíce dopadají sluneční paprsky. Místo je pak citlivé na napadení bakteriemi nebo houbami. Pěstujete-li rajčata ve skleníku, nezapomeňte na jeho větrání. Zastínění by mělo být samozřejmostí.

Ochlaďte rajčata

Rajčata se mohou ze dne na den rozrůst tak, že si mohou navzájem překážet. To pak brání cirkulaci vzduchu, což napomáhá šíření plísní. Proto rostliny ochlaďte a provzdušněte odstraněním spodních listů keře.

Rostliny ochlaďte a provzdušněte odstraněním spodních listů keře. Zdroj: Kingarion/Shutterstock.com

Pozor na hnojení

I my nemáme, ve velkém horku, chuť na jídlo. Stejně to mají i rajčata. V horku byste to tedy s hnojením neměli přehánět. Vyměňte ho za postřik, který obsahuje vápník. Ten aplikujte ráno nebo večer, aby se listy nespálily. Na záhon můžete aplikovat i dusíkaté nebo pálené vápno či dřevěný popel. Zmírníte tím kyselost půdy a pomůžete lepšímu čerpání vody a živin.

