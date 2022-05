Jak zalévat sazenice rajčat: Jednoduchý samozavlažovací systém z PET lahví

Těšíte se z rostoucích rostlin rajčat, ale přemýšlíte o tom, jak si ušetřit práci se zaléváním, anebo kdo bude vaše rostlinky zalévat, až odjedete na dovolenou? Vyrobte si jednoduchou automatickou závlahu. Poradíme vám jak.

Budou vám k tomu stačit obyčejné PET lahve. A nezáleží na tom, zda rajčata pěstujete na záhoně v zahradě, ve skleníku, na balkoně či terase. Tento jednoduchý trik je použitelný kdekoli. Ideální je, když na automatickou závlahu myslíte už při vysazování rostlinek.

Do květináče

V prvním kroku porovnejte výšku láhve s výškou květináče, do kterého budete vysazovat rajčata. Láhev pak seřízněte (ode dna) tak, aby byla jen o něco nižší než je horní okraj substrátu v květináči. Víčko na láhvi nechte buď povolené, aby voda pomalu odtékala, nebo ho utáhněte a do lahve udělejte dírky, kterými bude voda po kapkách odcházet ven. Květináč naplňte substrátem asi tak do jedné třetiny, zapíchněte láhev hrdlem dolů a substrátem pak zaplňte květináč až po okraj. Láhev pak před odjezdem naplňte vodou, bude zalévat vaše rajčata vždy, když substrát vyschne.

Automatická závlaha pomocí PET lahve je skvělý trik. Zdroj: Shutterstock

Na záhon

Máte na zahradě vyvýšený záhon? I tam můžete závlahu z PET lahví využít. Nashromážděte takový počet lahví, kolik máte rostlin. Do každé láhve udělejte po celé její ploše dírky třeba hřebíčkem, který jste nahřáli nad plamenem svíčky. Láhev pak zakopejte ke každé rostlině dnem dolů, aby koukalo ven jen hrdlo. Láhev naplňte vodou a máte několik dnů o závlahu postaráno.

Knot zajistí pravidelnou závlahu. Zdroj: Shutterstock

Trik s knotem

Rostlinky budou mít pravidelný přísun vody pokud jim vytvoříte systém za pomoci knotu a PET láhve. Tu rozřízněte na dvě poloviny, víčko nechte utažené a vyvrtejte do něj otvor. Tím pak protáhněte asi 20 cm dlouhý savý provázek, tkaničku od bot nebo skutečný knot, který se používá na výrobu svíček. Spodní část láhve postavte na místo, kde chcete mít rostlinky a naplňte ji vodou. Hrdlo otočte tak, že víčko s provázkem směřují dolů, naplňte ho substrátem, upravte délku knotu a do zeminy zasaďte sazeničku. Knot ponořte do vody a hrdlo s rostlinkou zasuňte do spodní části s vodou. Knot bude pravidelně nasávat vodu z nádoby pod sebou a zásobovat tak substrát vláhou. Samozřejmě, že výše popsané systémy můžete využít i při pěstování ostatních rostlin, jako jsou třeba papriky, saláty, ale i okurky či dýně.

