3 chytré způsoby, jak zalévat rajčata bez práce. Stačí PET lahev nebo květináč

Vypěstovat si vlastní úrodu rajských jablíček není jen tak. Jakmile máte vzrostlé rostlinky, je potřeba jim dodat dostatek vláhy, aby byly plody co nejšťavnatější. Což znamená zalévát denně. Co když ale není na zalévání z nějakého důvodu čas každý den? Nezoufejte. Máme pro vás hned tři způsoby, jak rajčatům zajistit stálou zálivku téměř bez práce!

Olla nádoby jsou hit

Hitem se stávají takzvané olla nádoby. Jedná se v podstatě o vzkříšení starověké metody, již používali naši předkové. Nádoby z pálené hlíny se umístily do země v bezprostřední blízkosti rostliny a zásobovaly ji vodou, jak rostlina potřebovala. Dnes se tato metoda zavlažování dostává opět do kurzu. Stačí koupit olla nádobu, správně ji umístit, naplnit vodou a nechat ji pracovat za vás. Nebo si můžete takovou nádobu vyrobit doma svépomocí a ušetřit peníze.

Jak na to, se podívejte na videu:

Potřebujete jen neglazovaný květináč z pálené hlíny a podtácek. Výhodou tohoto způsobu zavlažování je, že se nehodí jen pro rajčata, ale můžete tak zavlažovat i ostatní rostliny. Stejně tak se hodí pro zavlažování na záhonech, ve sklenících, ale i na balkonech.

Použijte staré PET lahve

Pokud nemáte přebytek hliněných květináčů, využijte staré PET lahve a sestavte si důmyslný kapkový zavlažovací systém.

Podrobný návod uvidíte zde:

Je to systém, který šetří vodu, protože ta se vždy dostane na to správné místo. Co k výrobě potřebujete? Důležité je mít dvě lahve s různými průměry, abyste jednu mohli vložit do té druhé a systém fungoval, proužky starší nepotřebné látky a aluminiovou fólii. Pomocí nich vytvoříte rezervoár vody a knot, jenž bude životodárnou tekutinu dávkovat rostlinám postupně. Na vás bude jen občas do plastové lahve vodu zase doplnit.

Plastová lahev podruhé

Svezte se na vlně fyziky podruhé a vyrobte si důmyslný zavlažovací systém pomocí plastové lahve, provázku a párátek.

Jak to funguje, se podívejte na videu:

Na zálivku hned dvou rostlinek vám stačí jedna větší plastová lahev a savý provázek. Odstřihněte si dva dostatečně dlouhé kusy provázku. Je důležité, aby jeden konec provázku dosáhnul na dno lahve a druhý k zemině rostliny, kterou chcete zavlažovat. Lahev napusťte vodou a oba provázky do ní vložte, ponořte do vody, aby se vodou nasákly. Pak je povytáhněte, jak vidíte na videu, pomocí párátka upevněte na příhodném místě a nechte fyzikální zákony pracovat za vás.

