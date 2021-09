Co s posledními rajčaty udělat právě teď? Kdy sklidit poslední?

S poklesem teplot a s nástupem podzimního počasí se dozrávání rajčat zpomalilo. Možná proto se začínáte bát nadměrného vlhka nebo přízemních mrazíků. Jak se o rajčata postarat v září?

Letošní léto rajčatům přeje. Rostliny se pod úrodou doslova prohýbají, kvetou a mají tendenci stále plodit. To ale není s nastupujícím podzimem ideální. Nadměrná vlhkost totiž může způsobit popraskání rajčat. Ta mohou začít hnít a přes noc tak můžete mít po úrodě.

Popraskaná rajčata

Popraskání rajčat je způsobeno fyziologickými příčinami. Nejedná se o žádnou chorobu. Hlavním viníkem je nadměrná vlhkost a nepravidelná zálivka. Nejčastěji praskají výnosné odrůdy a zvláště pak F1 hybridy.

Aby rajčata pěkně dozrála, odstraňují se stínící listy. Nesmí se to ale přehnat. Zdroj: goodluz / Shutterstock

Jak popraskání rajčat předejít

Ani nyní, kdy už není takové vedro, byste neměli přestat rajčata zalévat. To, že rostliny potřebují vodu, poznáte snadno. Stačí zabořit prst do hlíny. Pokud se na něj nepřilepí žádná půda, rajčata zalijte. Zároveň nezapomeňte sledovat předpověď počasí. Zalijete-li záhon a pak přijde vydatný déšť, taky si nepomůžete. Keři nesvědčí, když stojí dlouhé hodiny v několika centimetrech vody. S tímto problémem pomohou vyvýšené záhony, nebo vytvoření kopečků kolem stonků. Popraskání rajčat předejdete správným hnojivem. Chybí-li v půdě dusík, hnojte hnojivem 8-8-8 nebo 10-10-10. Je-li zemina na dusík bohatá, zvolte přípravek označený 5-10-5 nebo 5-10-10.

Pravidelný sběr

Popraskaná rajčata chutnají stejně jako zdravá. Jsou však náchylná na napadení houbovými chorobami. Proto takové plody co nejdříve skliďte a uložte doma, kde dozrají. Pravidelný sběr funguje i jako prevence.

Rajčata v září

Aby se veškerá síla rostliny soustředila do dozrávání už nasazených plodů, odstřihněte vrchol rostliny a výhonky s květy nebo malými a zelenými rajčátky. Keříky v nádobách přesuňte do skleníku nebo do předsíně či zimní zahrady.

V září odstraňte květy i zelené plody. Zdroj: Shutterstock.com

Sklidit nebo nesklidit

Bydlíte-li v podhorských nebo horských oblastech, je možné, že se u vás na konci září objeví přízemní mrazíky. Abyste nepřišli o zbytek úrody, zelené plody otrhejte. Rozhodně je nezralá nekonzumujte, ale uložte na tácek, který položte na parapet. Rajčata se postupně začervenají.

Co s nadbytkem úrody

Plodí vám rajčata „jako divá" a nestačíte je konzumovat? Vyrobte si z nich zásoby na zimu. Plody obsahují vlákninu, bílkoviny, škrob, lehce stravitelné cukry, organické kyseliny, pektiny, vitamin C, karoten, vitaminy B1 a B2, kyselinu listovou a z minerálů především draslík, sodík, hořčík, fosfor, vápník, měď a jód. V mrazivých dnech oceníte přísun lehce stravitelných živin. Vyrobit si můžete čalamádu, kečup, omáčku, lečo nebo je usušit a naložit do olivového oleje s česnekem.

