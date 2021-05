Jak správně zaštípat rajčata: Postup profesionálů krok za krokem

Rajčata jsou vděčnou plodinou, kterou hravě vypěstuje i zahradník začátečník. Doslova potřebují jen slunce a vodu, takže se jim daří nejen ve volné půdě, ale také v nádobách na osluněných terasách a balkonech. U rajčat tyčkových však musíme pamatovat na zaštipování.

Rajčata keříková

Pokud jste se rozhodli pěstovat rajčata keříčková, se zaštipováním si nemusíte lámat hlavu. Zahuštění rostliny je v tomto případě žádané a na všech nových výhoncích se mohou postupně objevit květy a plody. Růst keříčkových rajčat je omezen už od přírody, takže je klidně můžete umístit na balkon a nepřerostou vám až k sousedům. S tyčkovým typem je to však složitější.

Rajčata tyčková

Kdybyste nechali tyčková rajčata jen tak růst, kam až umí, mohla by dosáhnout až čtyřmetrové výšky. Zároveň by ale málo plodila a plody by mezi hustým listím hůře dozrávaly. Nehledě na to, že příliš zahuštěný porost je místem jako stvořeným pro plísně, které by vám nakonec úrodu mohly zcela zlikvidovat.

Naším úkolem tedy bude průběžně odstraňovat nové výhony, jež nemají perspektivu nést plody a rostlinu jen zbytečně vysilují a zahušťují. Poznáte je snadno: vyrůstají na hlavní ose rostliny v paždí listu nebo přímo za ním. Pro tuto typickou polohu se jim přezdívá "zálistky". Jednoduše řečeno, na tyčkovém rajčeti udržujeme jen hlavní stonek s listy, ale vedlejší výhony netolerujeme.

Zálistek vyrůstá ze stonku hned za listem. Zdroj: Shutterstock.com

Jak správně zaštipovat

Se zaštipováním je třeba začít co nejdříve, dokud jsou zálistky malé a slabé. Čím větší a silnější výhon, tím větší ránu na rostlině zanecháme po jeho odstranění. Rajčata jsou bohužel velmi choulostivá na různá virová a plísňová onemocnění a otevřené rány se jim špatně hojí.

Zálistek uchopte prsty a odlomte od stonku. Můžete ho odštípnout i nehty, pracujte ale s čistýma rukama, aby se do postiženého místa nedostala infekce. Ze stejného důvodu se rovněž nedoporučuje používat k zaštipování nůžky ani jiné nástroje, ledaže by byly sterilní a nepoužívali jsme je k zastřihávání jiných rostlin.

Nežádoucí výhony se na rajčatech objevují průběžně, a někdy se dokonce pokusí vyrůst na tom samém místě, kde jsme je už odstranili. Rajčata proto kontrolujte každý týden, abyste zálistky podchytili včas, než narostou do délky 15 cm. Vylamování delších výhonů by mohlo být pro rostlinu nepříjemným šokem a otevřelo by bránu plísním.

Během srpna pak můžeme rajčeti zaštípnout i vrchol stonku, a to zhruba k hornímu bodu opory. V té době totiž budou mít květenství jen dva měsíce na přeměnu ve zralé plody, a pokud by jich bylo na rostlině příliš mnoho, nemusela by to stihnout. Většinou se ponechává 6 až 10 souborů květů, nicméně přesný počet si každý zahradník stanoví dle vlastní zkušenosti.

