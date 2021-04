Jednoduchý trik, jak vypěstovat rajčata z plodů, co si přinesete z obchodu

Předpěstování rajčat ze semínek vám ušetří nemalé peníze, které byste v květnu utratili za vzrostlé sazenice. První krok učiníte už jen tím, že si na to vzpomenete během března. Zbývá nám opatřit si semínka.

Obchody nabízejí semena nejrůznějších odrůd, možná vás ale napadlo, že životaschopná semínka by mělo poskytnout i obyčejné rajče ze supermarketu. Do jisté míry je to pravda. Na sladké, šťavnaté zelenině si můžete pochutnat a zároveň z ní získat zárodky vlastní úrody. Mějte ale na paměti, že je to vždycky tak trochu experiment - nikdo vám nepoví, odkud dotyčné rajče přišlo a zda nejde o hybrid, z jehož semínek vyrostou rostliny plodící rajčata jiné velikosti i kvality.

(Zdroj: https://www.gardeningknowhow.com/, leden 2021)

Na botanických pokusech je nicméně něco vzrušujícího, takže směle do toho. Na internetu se setkáte s návodem, podle kterého stačí přimáčknout do zeminy plátek rajčete, přikrýt trochou substrátu a zalít. Nic jednoduššího asi neexistuje a skutečně se můžete dočkat vzrostlých rostlinek.

Plátek rajčete můžete vložit do substrátu jen tak. Zdroj: Shutterstock.com

Problém je jen v tom, že dužina rajčete ve vlhké půdě zahnívá a produkuje etylen, který proces klíčení zpomaluje. Vzniká tu rovněž riziko množení nebezpečných bakterií, jež mohou ve finále ohrozit celou úrodu.

Efektivnější proto bude, když si dáte tu práci, semínka z dužiny před sadbou vyjmete a důkladně propláchnete ve vodě. Klíčí ochotněji a vyrostou z nich silnější rostliny.

(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2OUx44cFSGk)

Důležité je, aby zakoupené rajče bylo opravdu zralé až přezrálé. Pokud takové neseženete, vezměte i tvrdší a nechte ho dozrát doma při pokojové teplotě.

Pokud hodláte rajčata pěstovat v nádobách na balkóně či lodžii, použijte semínka z menší keříčkové odrůdy, například z cherry rajčátek. Dále už postupujte stejně, jako byste pěstovali rajčata ze semen kupovaných. Vzrostlé rostlinky přepíchněte do jednotlivých kelímků, aby měly dostatek místa, a dopřejte jim dostatečnou zálivku i hnojivo. Do volné půdy nebo na balkón budou moci až v druhé půli května po "zmrzlých mužích". Rostliny pravidelně kontrolujte, zda se do nich nepustily choroby nebo škůdci, a včas zakročte vhodným přípravkem.