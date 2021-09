Jsou vaše rajčata zelená uvnitř? Na vině může být počasí i vaše chyby

Rajčata jsou oblíbená a na zahradách i balkonech rostou velmi dobře. Setkali jste se už s tím, že by byla uvnitř zelená? Důvodů je mnoho. Podívejte se s námi na to, jaké příčiny jsou za nevybarvenou zelenou dužninou uvnitř jinak pěkně červených plodů.

Už jste se setkali s uvnitř zelenými rajčaty?

Rajčat je ohromné množství druhů. Když musím koupit rajčata v supermarketu, připadám si trošku jako Alenka v říši divů. Zorientovat se v druzích a cenách za 250 g, 0,5 kg nebo kilo mi obvykle trvá i několik minut. Ať už z obchodu nebo vlastní, narazili jste už na rajčata uvnitř zelená? Nebývají celá zelená. Obvykle jsou nazelenalá jen v okolí semen, i když slupku mají pěkně červenou.

Rajčata můžete pěstovat nejen v různých velikostech, ale i barvách a chutích. Zdroj: vaivirga / Shutterstopck.com

Různé druhy rajčat mají odlišné barvy plodů

Nejdůležitější informace je, že taková rajčata jsou jedlá a nezávadná. Za zelené zbarvení uvnitř možná může druh rajčat samotných. Nemusí tedy jít ani o nedozrálost. Možná že právě takhle mají rajčata toho konkrétního druhu vypadat. Rozhodně to není nic zvláštního u varinat „Everett‘s Rusty Oxheart“, „Thorburn’s Terra Cotta“, „Green Zebra“ či „Aunt Gertie’s German Green“. První dvě jsou varianty, které i za výborných podmínek inklinují k nazelenalé dužnině, druhé dvě varianty produkují zcela vyzrálé plody uvnitř zelené.

Počasí rozhoduje i o nazelenalé barvě dužniny

Pokud víte jistě, že odrůda rajčat za jejich nazelenalou barvou nestojí, pak bude možná na vině počasí. Velká vedra nebo naopak dlouhá období bez slunečního svitu a přetrvávající deště nebo také nízké noční teploty, to vše může způsobit nedostatečnou vyzrálost plodu. Rajčata by možná mohla ještě dozrát na keříku nebo i utržená s větvičkou.

Dozrávání rajčat ovlivňuje hlavně počasí. Zdroj: Profimedia.cz

Výživa je pro barvu rajčat důležitá

Dalším důvodem může být nedostatečná výživa rostlin. Obvykle to je draslík, který ovlivňuje dozrávání plodů. V ideálním poměru s ostatními minerály je obsažen v hnojivech typu „květ a plod“. I v jakýchkoli dalších tekutých nebo pevných hnojivech by mělo být dost draslíku na to, aby vám rajčata začala vyzrávat lépe. Zkuste přihnojit a nezapomeňte u toho rostliny také okopat. Nenakypřená nebo příliš vlhká půda může totiž také komplikovat příjímání živin a dozrávání plodů.

Protrhávání listů může zelené dužnině pomoci

Pro pěkné vybarvené plody a udržení rostliny zdravé ji pěstitelé v době dozrávání zbavují části listů. Dělá se to proto, aby k plodům a do koruny rostliny byl lepší přístup světla i vzduchu. Ty mají zajistil lepší vystavení slunečním paprskům a cirkulací vzduchu minimalizovat plísně, padlí atd. Bohužel, když takové protrhávání přeženete, může dojít i k tomu, že rostlina naopak nebude schopná vyživit zrající plody.

Už víte, na co si dát pozor?

Zdroj: goodluz / Shutterstock

