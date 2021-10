Rajčata v říjnu? Expert poradil, co s nimi dělat v chladném počasí

Podzimní chaldné počasí dorazilo i k vám na zahradu, ale vaše rajčata ještě nestihla dozrát? Nevadí, nic není ztraceno. Co dělat s rajčaty, když už je venku zima? Jednoduše je nechte dozrát! I zelené plody rajčat mohou zčervenat, stačí dostatek času a banán!

Zima brání dozrávání rajčat

Babí léto je pryč. Venku nastal podzim a nečeká nás nic jiného než chlad blížící se zimy. Rajčata už venku nedozrají, ale to není na překážku. Můžete si je nechat dozrát doma. Každé rajče dobré! Nezbavujte se nedozrálých plodů, na kompost patří jen uvadající rostliny.

V říjnu už rajčata na zahradě nedozrají. Nezbývá než je sklidit zelená. Zdroj: Alena Brozova / Shutterstock

Rajčata nechejte dozrát doma, kam na ně zima nemůže

Rajčata posbírejte, případně odstřihněte z rostlin i s větvičkou, tak totiž dozrávají vůbec nejlépe. I když jsou malá a zelená, stále tu je šance, že se ještě vybarví a zesládnou. S letními rajčátky ze slunného balkónu se nemohou rovnat, ale na vaření jistě ještě dobře poslouží.

Rajčata uskladněte s jablkem či banánem

Sebraná rajčata uskladněte nejlépe v papírové krabici nebo sáčku s banánem či zralým jablkem. Některé plody totiž vylučují ethylen, který u rajčat způsobuje zrání plodů, jejich vybarvení i sládnutí. Neplatí to pro všechno ovoce, ale právě banány a jablka jsou těmi, které ethylen během zrání vylučují. Krabici či obsah papírového sáčku kontrolujte, abyste předešli plísním či zahnívání, a nechejte na teplém místě.

K zeleným rajčatům přidejte zralý banán, uvolňuje ethylen, který rajčata ke svému zrání potřebují. Zdroj: profimedia.cz

Nedozrálá rajčata můžete zpracovat

Rajčata budou dozrávat postupně podle stádia, ve kterém byla utržena. Může se vám ale stát, že těm nejmenším plodům bude zrání trvat celou věčnost. Pokud se vám nebude chtít čekat, zvažte, zda rajčata nezpracovat zelená. I to je možné. Konzumace zelených rajčat se obecně nedoporučuje vzhledem k obsahu toxinů v nedozrálých plodech a zelených částech rostlin. Nicméně i s nedozrálými plody se experimentuje, a to i v hvězdičkových restauračních zařízeních. Obvykle se zelená nedozrálá rajčata zpracovávají na čatní, které je vhodným doplňkem k masům. Předpokládá se, že malé množství zkonzumovaného čatní organismu neublíží, ale dětem by se dávat nemělo.

