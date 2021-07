Mají vaše rajčata žluté listy? Pak je nejvyšší čas začít jednat

Sezóna pěstování rajčat je v plném proudu, ale jak budete úspěšní s úrodou, je vždy tak trochu sázka do loterie. Všimli jste si, že vaše rajčata mají najednou žluté listy? Nenechte se zaskočit a najděte příčinu.

Důvodů, proč listy na rostlinách rajčat žloutnou, může být hned několik. Proto vždy pečlivě pozorujte postižený rajčatový keř a důkladně zvažte všechny okolnosti, abyste našli to správné řešení. A hlavně? Sem tam nějaký žlutý list na rajčatech, není nic, co by vás mělo zásadně rozhodit, v tomto případě nepanikařte. Známkou potíží je žloutnutí listů ve větší míře.

Možné příčiny žloutnutí listů

Plísňové nemoci

Plísňové choroby jsou jedním z nejčastějších a nejzákeřnějších důvodů žlutých listů na rajčatech a umí potrápit nejednoho zkušeného zahrádkáře. Nejvíce plísním nahrává střídání teplých a studených dnů. A také urputný a stále se opakující déšť. Plísňové choroby jsou opravdu nevypočitatelné a zastavit je může dobrá prevence a správné ošetření.

Raná plíseň

Septoriová skvrnitost se projevuje tak, že nejprve vznikají na čepelích starších listů drobné, okrouhlé, zpočátku vodnaté a později tmavě zabarvené nekrotické skvrny s velmi drobnými černými plodničkami. Počet skvrn postupně narůstá, částečně se zvětšují, splývají a přecházejí i na mladší listy. Silněji napadené listy žloutnou, později hnědnou, zasychají a odumírají. Obdobně jsou napadány i stonky, řapíky listů a květní stopky. K napadení plodů většinou nedochází. Když se včas nezasáhne, mohou odumřít celé rostliny.

Septoriová skvrnitost - raná plíseň.

Důležitá je prevence

Chemická ochrana je k předcházení plísně zbytečná, použijte ji až při napadení. Pro prevenci použijte přírodní přípravky na bázi olejů a lecitinů. Důležité je, abyste napadení plísní zjistili včas. Ve druhé polovině června začněte rostliny pravidelně a důkladně prohlížet. Jestliže zjistíte napadení včas a vyskytuje se pouze na pár listech, odstraňte je. Při rozsáhlém napadení vytrhejte celé rostliny. A pozor, nedávejte je zcela jistě na kompost, plíseň by se mohla dále šířit, a proto zlikvidované rostliny raději rovnou spalte.

Jak se proti této chorobě nejlépe bránit?

Základem je nepěstovat rajčata opakovaně na stejných stanovištích a zvolit každý rok jiné. Dbejte i na výběr záhonu v místech, kde bude dostatečně nejen svítit slunce, ale i proudit vzduch. A samozřejmě nepodceňte vhodný výběr zdravého substrátu. Rajčata zalévejte přímo ke kořenům, aby se nenamáčely listy, a to nejlépe přes den, nikoliv na noc, protože právě během noci a nad ránem dochází k orosení. V budoucnu se vyhněte příliš hustému osázení a postupně prořezávejte výhonky pro dobrou cirkulaci vzduchu.

Plísňové choroby jsou jedním z nejčastějších a nejzákeřnějších důvodů žlutých listů na rajčatech.

Pozdní plíseň

Jedná se o obtížnější onemocnění, které začíná na horních listech. Poznáte ho podle velkých a mastně vypadajících lézí na listech i stoncích, které postupně žloutnou. Choroba je způsobena druhem plísně, která si libuje v teplém počasí. Její výtrusy se šíří velkou vzdáleností a mohou nakazit rozlehlé oblasti.

Jak zabránit výskytu pozdní plísně

Pokud se nemoc již projevila, musíte s ní okamžitě bojovat. V tomto případě mohou být velmi účinné nejen fungicidy, ale také dostupné domácí suroviny. Skvělá je cibule nebo česnek, z kterých můžete snadno vyrobit smícháním s vodou postřik. Phytophthoru pomůže zastavit i kefír a mléčná syrovátka, opět ve směsi s vodou a stačí s ní ošetřit všechny napadené části rostlin. Abyste zabránili pronikání patogenu přímo do rajských jablíček, můžete použít i běžnou kuchyňskou sůl, z které uděláte společně s jódem a vodou účinný roztok.

Phytophthoru pomůže zastavit i kefír a mléčná syrovátka, opět ve směsi s vodou a stačí s ní ošetřit všechny napadené části rostlin.

Prevence

Pozdní plíseň je možná jednou z nejnebezpečnějších chorob rajčat, protože se ani nenadáte a během chvíle můžete přijít i o celou úrodu. Opět platí pravidlo, nevysazujte rajčata k sobě na těsno, protože méně, znamená více. Je nutné, aby měly jednotlivé rostliny dostatek vzduchu. Určitě dodávejte po celou dobu v pravidelných intervalech organická a minerální hnojiva, která jim dodají potřebné látky ke zdravému růstu.

Řada virových onemocnění je rovněž častou příčinou žloutnutí listů rajčat. Je jich mnoho druhů a projevují se i silným krabatěním listů, mozaikovým vzorem nebo hnědými pruhy na listech. K přenosu dochází především mechanicky (vylamování výhonů, sklizeň plodů apod.), ale i osivem, vodou, půdou a kořeny. Často je šíří i mnozí škůdci, jako jsou mouchy, třásněnky nebo mšice. Virová onemocnění jsou pro rajčata velmi nebezpečná a rostliny je nemusí přežít. Jestliže na ně narazíte, zcela určitě infikovanou rostlinu zlikvidujte.

Problémy se zaléváním

Příliš mnoho vody nebo naopak málo vody může být další příčinou žlutých listů rajčete. Rostliny důkladně zalévejte každých pět až sedm dní, v závislosti na počasí a typu půdy. Mezi jednotlivým zavlažováním nechte půdu dostatečně zaschnout, neměla by nikdy zůstat nadměrně vlhká.

Příliš mnoho vody nebo naopak málo vody může být další příčinou žlutých listů rajčete.

Nutriční nedostatky

Pokud uvidíte na záhonku jen pár žlutých spodních listů, nemáte se čeho bát. Většinou je to tím, že rostlina nedostává z půdy potřebné živiny nebo nemá dostatek slunečního svitu. Nejčastěji je to patrné na starších rostlinách, na nichž už dozrávají plody. Většinou pomůže dodat potřebný dusík.