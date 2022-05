Jak a kdy nejlépe sázet rajčata: Vyrobte si rajčatový stan!

Právě teď je ta správná doba na vysazení rajčátek. Nechcete letos zkusit jejich pěstování ve stanu? Že to zní jako nějaký výmysl? Naopak! Přečtěte si následující řádky a zjistíte, že to je vynikající nápad!

Zcela jistě máte předpěstované sazenice rajčat dlouho předem a těšíte se na jejich umístění do zahrady. Pan Kopřiva s paní Duškovou doporučují s výsadbou nespěchat. Klidně to nechejte až na konec května, to je totiž čas, kdy už nehrozí žádné přízemní mrazíky.

Správná výsadba rajčat na záhon

Před uložením rostliny do půdy zkontrolujte její stav. Měla by být zcela zdravá a bez škůdců. Jamku vyhlubte takovou, aby byla o trochu hlubší, než kořeny sazenice, protože by se měla zasypat zeminou i část lodyhy, která obroste kořeny a tím se zpevní kořenový systém. Půdu předem načechrejte a prostor pro jednotlivou rostlinku nechte podle toho, zda máte připravená keříčková nebo tyčková rajčata. Tyčková rajčata se vysazují ve sponu 80 x 40 cm a keříčková 70 x 20 cm nebo 50 x 60cm.

Už se také těšíte na sklizeň? Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Péče o rajčata

Po vysazení je třeba se rajčatům pravidelně věnovat. Hlavní je zavlažování, které se provádí přímo ke kořenům rostliny. Zálivku dopřejte rajčatům vydatnou, ale pozor na přílišné přemokření, které později může vést k popraskání plodů. Nezapomínejte ani na zaštipování výhonků, které rostlinu moc vyčerpávají. K důležitému počinu patří i přihnojování, přičemž použít byste měli ve vodě rozpustná hnojiva.

Rajčatový stan

Na svých cestách po Chorvatsku narazil pan Kopřiva na nejrůznější vychytávky, ale stan pro rajčata ho nadchl natolik, že si ho každoročně pro svá rajčata nachystá. Jedná se o jednoduchou konstrukci, kterou hravě zvládnete i vy na vaší zahrádce. Velikost stanu záleží jen a jen na vás.

Potřebovat budete:

několik latěk dlouhých cca 2 metry (podle požadované velikosti stanu)

provázek nebo hřebíčky s kladivem

Rajčatový 'stan' Zdroj: Profimedia

Jak na stan:

Z dvou latí vytvořte “áčko” a nahoře ho zpevněte buď provázkem, nebo hřebíčkem. Vršek by měl vytvořit písmeno X, aby se navrch mohla dát další laťka a tím se konstrukce zajistila. Další áčko postavte cirka metr od toho prvního. Kolik áček si vyrobíte, to je na vás. Po každé laťce bude šplhat jedna rostlina rajčete. Jakmile máte konstrukci hotovou, upevněnou a spojnou tyčí, můžete se pustit do sázení rostlinek. Jen si dejte pozor na sklon sazeniček, protože k tyčce musí směřovat našikmo! Má to zcela jednoduché vysvětlení - rostlina se po laťce bude pnout k vrcholu. Rajčata postupně přivazujte k tyčkám. Pan Kopřiva si každoročně libuje, že rostliny nenapadá tak často plíseň, neboť je usazení rostlin na konstrukci vzdušné. Pokud si uděláte áčka ještě vyšší, může stan sloužit i jako únik od slunečních paprsků a lze si pod ním popíjet mochito či ledovou kávu.

