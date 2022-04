Co se stane, když plátek rajčete zahrabete do hlíny: Výsledek vás ohromí

Patří rajčata mezi vaši oblíbenou zeleninu? Pokud si je rádi pěstujete sami doma, vyzkoušejte náš tip, který vás možná překvapí.

A nejen překvapí, rozhodně vás i potěší. Značně vám totiž ušetří peníze za nákup semínek nebo sazeniček. Vlastní vypěstování rajčátek potěší mnohem více, než když je koupíte v obchodě, a není to jen o radosti z vlastních pěstitelských úspěchů, vlastní rajčata chutnají prostě nejlépe.

Vlastní rajčata chutnají nejlépe. Zdroj: Profimedia

Jen pár plátků

K vypěstování vlastních rajčat tímto chytrým trikem nebudete vůbec potřebovat semínka ani sazeničky. Postačí vám k tomu několik plátků rajčat. Podle toho, kolik sazeniček budete potřebovat, si připravte počet rajčat. Z jednoho rajčete můžete vypěstovat kolem 40 až 50 rostlinek.

Rajče nakrájejte na několik plátků. Zdroj: Profimedia

Květináč a substrát

Co ještě budete potřebovat? Připravte si květináč nebo květináče s pěstebním substrátem. Postačí vám buď univerzální substrát nebo substrát určený pro pěstování zeleniny. Pokud máte k dispozici pouze výsevný substrát, rozhodně ho využijte.

Za pár týdnů vyklíčí první rostlinky. Zdroj: Profimedia

První rostlinky

Květináč naplňte asi ze tří čtvrtin substrátem. Větší rajče, velké zhruba jako dlaň, nakrájejte na plátky a rozložte je do květináče na substrát, zhruba čtyři až pět plátku na jeden květináč. Nechte mezi plátky mezery a pak je zasypte asi centimetrovou vrstvou substrátu. Na závěr opatrně zalijte a umístěte květináč na světlé a teplé místo, ideálně na okenní parapet. Pravidelně je zalévejte, nejlépe vodou z rozprašovače. Kdy se můžete těšit na první rostlinky? Zhruba za dva až tři týdny. Musíte rostlinky pak vyjednotit a přesadit do menších květináčků, aby měly prostor pro další růst. Pak už s nimi zacházejte stejně jako s koupenými sazeničkami a v pravý čas je vysaďte do záhonu, skleníku či velkého květináče na balkon.



