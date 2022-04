Rané brambory: Zasaďte je správně a nedopouštějte se chyb jako ostatní

Pokud dáváte přednost domácím produktům, nezapomeňte, že i vlastnoručně vypěstované rané brambory mají luxusnější chuť než ty kupované. Poradíme vám, jak sázet brambory, abyste se dočkali opravdu bohaté úrody.

Jestliže si chcete vypěstovat vlastní brambory, je třeba začít správnou výsadbou, na kterou je čas právě teď. Když nic nepodceníte a uděláte veškeré kroky správně, můžete se těšit na velkou sklizeň. Pěstování brambor totiž není žádná věda a zvládne to i začínající zahrádkář.

Kdy je čas výsadby

Termínově je výsadba brambor vhodná od konce března až po druhou polovinu května. Vždy se to však odvíjí od aktuálního počasí. Půda by měla mít v hloubce 1 cm minimálně 6 až 8 °C a neměla by být příliš vlhká. Stačí si udělat jednoduchý test. Naberte si půdu do dlaně a stlačte ji. V žádném případě by se neměla k sobě lepit. Jestliže žijete ve vyšších podhorských a horských oblastech, je možné prohřát zeminu použitím netkané textilie či zahradní fólie.

Hlízy brambor vysazujte od sebe ve vzdálenosti 20 až 30 cm Zdroj: shutterstock.com

Na sadbu vybírejte jen kvalitní brambory

Určitě se vyhněte sázení běžných konzumních brambor ze supermarketu, protože bývají zpravidla ošetřeny přípravky proti klíčení. Pořiďte si vždy raději kvalitní certifikovanou sadbu. Na dnešním trhu je opravdu z čeho vybírat, v nabídce je totiž více než 160 druhů. Vysazujte pouze sadbové brambory, kterým již narašily tak 1 až 2 cm klíčky. Kdyby byly delší, mohly by se během výsadby zbytečně polámat a sadba by musela nasadit nové, což by ji značně vysílilo. Určitě nepodceňte ani vzhled vybraných sadbových brambor. Sáhněte jen po těch, které mají pravidelný tvar a jsou bez jakéhokoliv bělavého povlaku a jiného poškození.

Zárukou jsou brambory certifikované

V každém případě budete mít při výběru brambor jistotu, když si koupíte brambory přímo určené k výsadbě. Budete mít absolutní jistotu, že jsou zdravé a neobsahují žádné viry a choroby, které by mohly podstatně snížit váš budoucí výnos. Balíček se sadbou bude označen písmenem A nebo B. „Béčko“ můžete vysadit jen letos, „áčko“ je možné použít i v dalším roce.

Ujasněte si, o kterou odrůdu máte zájem

Nejprve si rozmyslete, jestli chcete pěstovat brambory k přímé spotřebě, nebo k uskladnění na zimu. Podle toho si vyberte odrůdy. Držte se pravidla, že čím odolnější odrůda je, tím snadnější bude i její pěstování. Zvolte si také konkrétní varný typ, který vám nejvíce vyhovuje.

Připravte bramborám správnou zeminu

Začněte tím, že záhon, kde chcete brambory vysazovat, důsledně vyplejte a zkypřete minimálně do hloubky 15 až 20 cm. Bramborám se bude dařit dobře jedině v kypré a dostatečně propustné půdě. Zároveň je potřeba do ní zapravit kompost či hnojivo. Následně udělejte brázdu, do níž vložíte naklíčené hlízy. Můžete využít i metodu hrobkování, která spočívá v tom, že vykopete tzv. hrůbky neboli jamky.

Dopřejte bramborám správnou hloubku

Hlízy brambor vysazujte od sebe ve vzdálenosti 20 až 30 cm, a to i v případě hrůbků. Maximální hloubka by měla být tak o 1 až 2 cm větší než samotná výška výsadbové brambory. Nikdy je nesázejte hlouběji. Jednotlivé řádky nechte od sebe ve vzdálenosti 60 cm, aby měly rostliny dostatek místa, světla i vzduchu ke zdravému růstu. Velmi si dejte záležet, aby vrcholová očka vždy směřovala směrem vzhůru. Kdybyste hlízu zasadili naopak, připravili byste ji o značné množství energie a zásobních látek.

Velmi si dejte záležet na tom, aby vrcholová očka brambor vždy směřovala vzhůru. Zdroj: shutterstock.com

Hlízy potřebují pod půdu a zálivku

Nepodceňte ani závěrečnou fázi, a to je nahrnutí 10 až 15 cm vrstvy půdy na osázené brambory. Následně připravené záhony ranných brambor poprvé zalijte a udržujte je stále mírně vlhké. Jakmile se klíčky objeví na povrchu, opět je jemně přihrňte hlínou, podpoříte tak řádný vývoj hlíz a znemožníte růst obtížným plevelům.

