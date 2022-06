Řapíkatý celer obsahuje více céčka než citron: Jak ho správně pěstovat?

Řapíkatý celer je již několik let „in“ zejména do zeleninových šťáv. Všichni vědí, že se jedná o velice zdravou zeleninu, ale mnoho lidí nezná důvod. Pojďme si tuto vitamínovou „bombu" představit blíže!

Řapíkatý celer má jemnou vůni a chuť, některým lidem připomíná citrusy, některým borovici. Nemusí se přidávat jen do smoothie, dá se s ním vykouzlit vynikající zeleninový salát i polévka. Výhodou se může zdát i to, že se celer nemusí urychleně zpracovat, ale v lednici vám vydrží několik dnů v krásném stavu.

Účinky na zdraví

Řapíky celeru obsahují mnoho významných látek, které mají pozitivní účinky na náš organismus. Ukrývá se v nich velké množství minerálů, například silně zastoupen je draslík, vápník, sodík, fosfor nebo hořčík. Z vitamínů nalezneme u celeru B1 – B3, B5, B6, kyselinu listovou a vitamín C a K.

Řapíkatý celer napomáhá snižovat krevní tlak, protože mírně rozšiřuje cévy, tím pádem může krev lépe proudit. Má také protizánětlivé účinky, ty pomáhají lidem s revmatismem, dnou nebo artritidou od bolestivých stavů a otoků kolem kloubu. Imunitní systém vás za konzumaci této rostliny taktéž bude milovat, neboť obsahuje vysoké množství vitamínu C. Lidé s vyšším cholesterolem, by měli řapíky celeru jíst pravidelně, protože ho dokážou účinně snížit.

Řapíkatý celer si můžete vypěstovat i na své zahrádce či balkonu. Zdroj: shutterstock.com

Další účinky řapíkatého celeru:

zlepšuje funkci kardiovaskulárního systému

posiluje trávicí systém a střeva

má diuretické účinky

pomáhá při problémech s ledvinami

snižuje zánětlivé stavy

uleví i v případě migrény

je vhodný při hubnutí

Řapíkatý celer

Řapíkatý celer spadá do rodu miříkovitých a roste do výšky cirka 40 cm. Jedná se sice o dvouletou rostlinu, ale pěstujeme ji většinou jako jednoletou. To, co nás nejvíce zajímá, je řapík, který má většinou světle zelenou barvu, ale jsou i odrůdy s výrazně zelenou nebo nažloutlou barvou. V Evropě se celer využívá již od středověku.

Celerové pyré - nápadům, co z řapíků celeru vytvořit, se meze nekladou. Zdroj: Shutterstock

Pěstování řapíkatého celeru

Jestliže máte zkušenost s pěstováním bulvového celeru, máte vcelku výhodu, neboť podmínky pěstování jsou dosti podobné. Nemusíte využívat jen svou zahrádku, můžete si k růstu nachystat i nádobu na balkoně.

Rostlina vyžaduje dostatečné množství slunečních paprsků, bude ráda za půdu obohacenou kompostem, neboť potřebuje živiny pro správný vývoj a růst. Nevhodná půda je naopak ta nepropustná, pokud takovou máte, smíchejte ji s malým množstvím písku.

Celer je nejvhodnější předpěstovat doma, protože je rostlina trochu citlivka. To můžete udělat v menších plastových nádobách nebo kelímcích, kterým vytvořte drenážní otvor. Semínka nedávejte moc do hloubky, překryjte je jen slabou vrstvou zeminy. Kelímky uchovávejte při teplotě 10 – 20 °C a udržujte substrát neustále trochu vlhký. Jakmile vzrostou rostliny na výšku 5 cm, můžete je směle vysadit ven do záhonu nebo do větší nádoby. Sázejte ve vzdálenosti 15 cm. Na počátku řapíkatý celer zalévejte mírně, ale s pokročilým růstem v zálivce přitvrďte.

Zdroje: www.nasezahrada.com, abecedazahrady.dama.cz, zena.aktualne.cz