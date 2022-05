Jak správně pěstovat ředkvičky krok za krokem. Tento postup zvládne i dítě

Záhon plný křupavých ředkviček. Proč vlastně ne? Pěstování ředkviček je primitivní, klidně můžete na pomoc přizvat svou ratolest. Při správné péči, která není nijak složité, se brzy dočkáte sklizně.

Ředkvičky jsou na pěstování velice populární, protože vyklíčí raz dva, a tím pádem máme pocit, že už se „něco“ děje a nejsme tolik netrpěliví jako například u mrkve, kde to naopak trvá neskutečně dlouhou dobu. Většinou se z tohoto důvodu doporučuje pěstování ředkviček dětem, aby viděly, jak vše funguje a hbitě roste.

Ředkvička je v Čechách od 18. století

Jedná se o kořenovou zeleninu, jejíž tvar i barva závisí na odrůdě. Původem je z daleké Asie, byla známou zeleninou pro Egypťany v době stavby pyramid. K nám došla výrazně opožděně, a sice v druhé půlce 18. století. Možná vás překvapí, že jsou jedlé nejen kořeny, ale i listy a květy ředkviček.

Ředkvičky klíčí i rostou velmi rychle. Zdroj: Shutterstock

Jak na pěstování ředkviček

Každý zahrádkář má své oblíbené odrůdy, a buď je zvyklý na klasický přímý výsev do půdy, anebo způsob rychlení, kdy se semínka dávají do skleníku nebo třeba do fóliovníku. Klíčení semínek trvá přibližně 4 dny po výsadbě, ale nelekněte se, pokud to bude trvat déle. Je totiž možné, že půda byla ještě moc chladná, což klíčení ovlivňuje.

Výsev předsezónní – pokud máte skleník či pařeniště, můžete ředkvičky vysít již v druhé polovině února. Řádky se semínky by měly mít rozestupy cca 10 centimetrů a půda by měla být neustále navlhlá. Půdu však zbytečně nepřemokřujte, může pak docházet ke vzniku plísni a k uhnití ředkviček. Jakmile rostlinky vzejdou, musíte je vyjednotit, aby měly dostatečný prostor pro růst.

Výsev do záhonu – k tomuto kroku se uchylte až někdy po začátku dubna, ale je to jen hrubý odhad – vždy se řiďte počasím. Půdu nejprve zkypřete, a pokud máte po ruce kompost, můžete ho trochu s půdou smíchat. Semínka se vkládají do řádku asi 1 cm hluboko. Rozhodně si výsev naplánujte pěkně postupně, ať máte neustálý přísun ředkviček celou sezonu až do prvních mrazíků.

Na ředkvičkách si rádi pochutnají i slimáci. Zdroj: Shutterstock

Škůdci a choroby ředkviček

Nejprve se zmíníme o praskání bulev, které je asi nejrozšířenějším problémem. Dochází k němu v momentě, kdy ředkvičky nedostávají pravidelný přísun vody. Pravidelnou zálivkou byste se měli vyhnout i napadení dřepčíkem, který má rád suché listy. Dbejte i na protrhávání, neboť při příliš hustém výsevu dochází k rozvinutí houbovité choroby krčků semenáčků – krček ztmavne a odumře. Na ředkvičkách si rádi pochutnají i slimáci, proto jim zabraňte se k ředkvičkám přiblížit vhodnou zábranou, například v podobě nalámaných vaječných skořápek.

Jakou odrůdu ředkviček vybrat

Vybírat můžete z nepřeberného množství odrůd ředkviček, záleží na vaší preferenci. Zde je pár tipů, ale samozřejmě jich je daleko více.

Kvinta – raný typ pro celoroční pěstování, výrazně červená barva, kulovitý tvar

Slovana – raný typ pro studené rychlení, červená barva s bílou špičkou, válcovitý tvar

Zlata – polopozdní typ pro jarní a podzimní sklizeň, barva žlutá, kulatý tvar

Viola – pozdní typ pro celoroční pěstování, výrazně fialová barva, tvar kulatý

Slavia – velmi raný typ pro výsevy v únoru, barva červenobílá, kulatý tvar

Kvarta – raný až poloraný typ určen i k rychlení, tmavě červená barva, ploše kulovitý tvar

Fortuna F1 – velmi raný typ určen k rychlení i na pole, výrazně červená barva, kulatý tvar



