Ředkvičky: Za žádnou cenu je nepěstujte poblíž růží, riskujete jejich zdraví!

Ředkvičky jsou jednou z prvních jarních a velmi oblíbených zelenin. Nechybí snad na žádném záhoně, dokonce i v truhlících na balkonech je lze s úspěchem pěstovat. Víte ale, že se tento druh zeleniny nemá příliš rád s nádhernými růžemi? Ba dokonce, že ředkvičky mohou růžím uškodit? Poradíme vám nejen jak ředkvičky a růže pěstovat, ale prozradíme i to, proč byste tyto dvě rostliny neměli pěstovat vedle sebe. Jedná se o škůdce!

Jak pěstovat ředkvičky

Ředkvičky jsou považovány za zeleninu, která je na pěstování snadná. Přesto si připomeňme, jak si tuto chutnou, zdravou jarní zeleninu vypěstovat.

Jak pěstovat ředkvičky, se podívejte ve videu:

Ředkvičky vyžadují slunné místo s dobrou kvalitou půdy a pravidelnou zálivkou. Nejlépe se jim daří při teplotách mezi 18 – 20 °C. Proto jim vyhovuje i pěstování ve větších truhlících na balkonech. Přestože mají ředkvičky rády slunce, úpal jim nesvědčí. Dávají přednost chladnějšímu slunci – proto je sezona ředkviček na jaře nebo na podzim.

Semena ředkviček před výsevem namočte

Semena ředkviček před vysetím namočte na několik hodin do vody. Urychlí se tak jejich klíčení. Semena vkládejte do půdy buďto do předem připravených důlků, nebo je vysejte do řádku a lehce zahrňte hlínou. V takovém případě ale počítejte s tím, že jakmile semena vyklíčí a rostlinka se zbaví mateřských lístků, budete je muset protrhat. Po 3 – 4 týdnech pravidelné zálivky už můžete čerstvé ředkvičky sklízet.

Pěstování ředkviček zvládne každý. Zdroj: Shutterstock

Jak pěstovat růže?

Nejprve si vyberte takové odrůdy, které se vám líbí a současně jim budou vyhovovat podmínky vaší zahrady.

Růže jsou květiny, které pochází z kamenitých a skalnatých oblastí. Milují teplé slunce a štěrkovitou půdu s dostatečnou drenáží. Chcete-li zasadit růže tam, kde je těžká jílovitá půda, musíte ji promíchat a zlehčit pískem a drobným štěrkem.

Více o růžích se dozvíte z našeho videa:

Růže mají dlouhý kořen. Jáma, do které budete chtít růži vysadit, proto musí být dostatečně hluboká. Sazenici růže správně vysadíte tak, že hlína, kterou ji zahrnete, zakryje nejen celý kořenový bal, ale také zakryjete i roubovací očko. Hlínu řádně rukama kolem rostliny upěchujte a pak sazenici dobře zalejte. Voda se dostane ke kořenům a vytlačí zbývající vzduch.

Není třeba hned rostliny přihnojovat hnojivem. Mohli byste spálit kořeny. Hlínu před sázením stačí promíchat s rohovinou.

Růží je mnoho překrásných druhů. Zdroj: Shutterstock

Ředkvičky k růžím nikdy!

Zní to banálně, neboť si lze jen těžko představit zahrádkáře, který by v bezprostřední blízkosti majestátně krásné růže vysel ředkvičky. Ale přece jen pár rad.

Ředkvičky nemají rády horký sluneční svit - růže ano. Obě rostliny mají sice jiná růstová tempa a zdánlivě si tak v konkurenci o světlo nepřekážejí, přesto ředkvičky na rozdíl od růží dávají přednost chladnějším podmínkám.

Růže bývají velmi často napadeny mšicemi a spolehlivou ochranou proti mšicím je chemický postřik. Pokud však budou v bezprostřední blízkosti ředkvičky, jistě byste je postřikem zasáhnout nechtěli.

Růže i ředkvičky na vaše zahrady patří. Budete-li se o ně náležitě starat, z obou rostlin budete mít radost.

Zdroje: culinabotanica.cz, youtube.com, youtube.com