Jak na rez hrušňovou bez chemie? Babské rady doporučují kopřivy

Rez hrušňová je mezi pěstiteli čím dál tím větším problémem. Nejenže může napadat listy a plody, ale oslabuje celý strom, který posléze může i odumřít. Co na rez platí podle babských rad?

Tato nepříjemná choroba, která napadá zejména listy hrušní, je strašákem každého pěstitele sladkých hrušek. Na jednom listu se může zjevit přes 20 skvrnek a napadeno může být až 80% listové plochy. A kdo za to může?! "Pan jalovec"!

Rez hrušňová na jalovci. Zdroj: Shutterstock.com

Rez hrušňová

Rez hrušňová je houbová choroba, která je způsobena houbou Gymnosporangium sabinae. Tato choroba se vyskytuje na jalovcích (hostitel) a mezihostitelem jsou právě hrušně. Choroba se tedy vyskytuje v místech, kde se nacházejí oba hostitelé a to většinou ve vzdálenosti 150 – 200 metrů.

U hrušní se projevuje rez někdy okolo května v podobě oranžovožlutých skvrnek, které mají cca 1 – 2 cm. Na přelomu léta začnou růst na spodní straně listu aecia – výrůstky o velikosti 3 – 5 mm, z nichž se infikují jehličky jalovce. Houba pak na jalovci přezimuje a na jaře se pustí opět do akce.

Na plodech rez nemusí být vůbec znatelná, ale někdy ovlivňuje vzhled i chuť. Zdroj: Shutterstock.com / Volodymyr Plysiuk

Zkuste problém vyhledat

Rez se na hrušně přenáší z jalovců, proto se můžete pustit do pátrání po hostiteli – jalovci. Jestliže ho ve své blízkosti objevíte, zkuste se majitele optat, zda by napadené větvičky ze svého stromu neodstranil. Jak je pozná? Vcelku jednoduše, protože jsou na větvičkách oranžové nebo hnědé, houbičkovité nebo pohárkovité útvary, ze kterých se práší (ale mohou být i rosolovité). Pokud bude povolný, zdůrazněte mu, ať odstřihané části spálí.

Listy odstraňujte

Listy, které budou průběžně z hrušně opadávat, nenechávejte ladem a skladem na zemi, neboť by se rez šířila dál zpět na jalovce. Nejideálnější je listí spálit, ale není to jediná likvidace - dá se i kompostovat. Pokud se rozhodnete kompostovat, listí musí být zakryté další vrstvou kompostované hmoty (například posekanou trávou).

Pelyněk

Nezdá se to, ale pelyněk by mohl strom trochu před rzí uchránit. Pelyněk pravý totiž vylučuje do vzduchu fytoncidy, které brání růstu mikroorganismů, omezuje klíčení spór rzí a odpuzuje i hmyz. Zkusit to můžete, rozhodně tím hrušni neublížíte.

Svazky pelyňku můžete zkusit zavěsit na větve hrušně. Zdroj: kariphoto / Shutterstock.com

Kopřivy

Pro posílení stromu využijte kopřivy! Vyrazte na ně s košíkem, ať jich natrháte dostatečné množství. Okolí hrušně kopřivami zamulčujte a z druhé várky kopřiv (můžete přidat i přesličku) si nachystejte hnojící jíchu, kterou hrušně pohnojte. Jak na toto skvělé, ale poněkud smradlavé hnojivo, najdete v tomto článku:

Prevence je důležitá

vysaďte si méně náchylné odrůdy hrušní

pokud máte jalovec v dosahu, na jaře ho kontrolujte, popřípadě odstraňujte napadené větvičky

spalování napadeného listí

jestli se chystáte vysazovat okrasné stromy, myslete na to, že jalovec je v tomto případě zapovězený strom

