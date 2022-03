Jak na udržovací a zmlazovací řez jabloní: Odborník radí krok za krokem

Jabloně jsou vděčné a oblíbené stromy. Proto si zaslouží tu nejlepší péči. Chcete, aby vám ještě mnoho let plodily? Nezapomínejte na jejich pravidelný řez.

Vypěstovat si domácí vlastní jablka je prostě nejlepší. A jestliže chcete ze svých jabloní získat maximum výborných plodů, nepodceňujte pravidelné prořezávání. Strom bude nejen zdravý, ale bude i skvěle prospívat.

Kdy je správný čas prořezávat

Zdá se vám váš ovocný strom poněkud „zarostlý“ a máte chuť mu trošku odlehčit? Je velmi důležité udělat to ve správný čas, protože jinak byste ho mohli poškodit. Prořezávejte první nebo druhý měsíc brzy na jaře, alespoň dva týdny po posledním mrazu. Když je potřeba, můžete prořezávat i později na jaře nebo počátkem léta. Jabloně jsou oproti jiným peckovinám odolnější, a proto je můžete prořezávat i v zimě, jen teplota by neměla klesnout pod -5 °C. V holé, bezlisté koruně se budete lépe orientovat a využijete k práci alespoň dobu, kdy si toho zahrada zas tolik nežádá.

Jak udržovací a zmlazovací řez provádět

Kdybyste se o strom dostatečně nestarali, časem se vyčerpá a možná nebude ani plodit. Pravidelný řez prodlouží jabloním život a zmlazení podpoří jejich plodnost. Nutnost řezu je dána biologickými a ekologickými hledisky jabloní. Kdybyste jabloním řez nedopřáli, budou mít přehuštěné koruny a úroda nebude nic moc. Jestli chcete, aby vám jabloň prospívala, dopřejte ji pravidelný řez.

Jak řezat mladé a jak starší stromy?

Starší jabloně potřebují udržovací i zmlazovací řez. Popsat řez dřevin detailně je poměrně náročný úkol, jelikož je mnoho přístupů. Základní principy prořezávání jsou však stejné. U starších stromů, které mají za sebou několik let po výchovném řezu, je nutné provést udržovací a zmlazovací prořezy. Přinesou i větší množství přírůstků letorostů. Ve všech životních stadiích stromu vždy myslete na to, abyste ponechali dostatečné množství květních pupenů.

Na to, kdy prořezávat, je mnoho názorů

Zimní řez vám zaručí, že bude strom v následujícím vegetačním období růst bujněji. Řez během vegetace způsobí, že nedojde k tak výraznému růstu dřevní hmoty, ale plody mohou být kvalitnější.

Starší stromy omlaďte

Přestává vaše starší jabloň plodit? Tady nepomůže pravidelný udržovací řez, ani kvalitnější hnojivo. Řešením je správné zmlazení, tedy středně hluboké až hluboké ořezání koruny. Potřebují to stromy až do věku čtyřiceti let.

Zmlazujte ve správné době

Zmlazovací řez udělejte v roce, kdy má dřevina nasazeno na hodně květů, v opačném případě by došlo k nárůstů nepřirozeného počtu vlků. Hlavně to s řezáním větví nepřepískněte, mohli byste tak odebrat stromu příliš velkou listovou plochu, kterou potřebuje k dýchání. Řez provádějte během vegetačního klidu.

Připravte si vhodné nástroje

Strom je citlivý, stejně jako my lidé, a tak prořezávání vyžaduje specifické nástroje, aby nedošlo ke zbytečnému poškození. Používané čepele a ostří musí mít správnou velikost v poměru k velikosti větví. Pro malé větvičky je vhodné použít zahradní kleště nebo nůžky. Větší a silnější větve se vám budou lépe odstraňovat silnými štípačkami s násadou. Na opravdu statné a silné větve vám dobře poslouží pila, ať už ta ruční nebo elektrická.

