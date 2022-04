Jak na zmlazovací řez jabloně: Odborník radí postup krok za krokem

Máte zahradu, kde pěstujete stromy jabloní? Tak to určitě víte, že vyžadují pravidelný řez, díky kterému jsou zdravé a lépe plodí. Dejte jim proto vždy tu nejlepší péči.

Vypěstovat si domácí vlastní jablka je prostě nejlepší. A jestliže chcete ze svých jabloní získat maximum výborných plodů, nepodceňujte pravidelné prořezávání. Strom bude nejen zdravý, ale bude i skvěle prospívat.

Kdy je správný čas prořezávat

Zdá se vám váš ovocný strom poněkud „zarostlý“ a máte chuť mu trošku odlehčit? Je velmi důležité udělat to ve správný čas, protože jinak byste ho mohli poškodit. Prořezávejte první nebo druhý měsíc brzy na jaře, alespoň dva týdny po posledním mrazu. Když je potřeba, můžete prořezávat i později na jaře nebo počátkem léta. Jabloně jsou oproti peckovinám odolnější, a proto je můžete prořezávat i v zimě, jen teplota by neměla klesnout pod -5 °C. V holé, bezlisté koruně se budete lépe orientovat a využijete k práci alespoň dobu, kdy si toho zahrada zas tolik nežádá.

Pravidelný řez prodlouží jabloním život a zmlazení podpoří jejich plodnost. Zdroj: shutterstock.com

Proč zmlazovací řez provádět

Kdybyste se o strom dostatečně nestarali, časem se vyčerpá a možná nebude ani plodit. Pravidelný řez prodlouží jabloním život a zmlazení podpoří jejich plodnost. Nutnost řezu je dána biologickými a ekologickými hledisky jabloní. Kdybyste jabloním řez nedopřáli, budou mít přehuštěné koruny a když se dočkáte nějakého ovoce, tak bude nic moc. Jestli chcete, aby vám jabloň prospívala, dopřejte jí pravidelný řez.

Jak na to? Princip je jednoduchý

Pokud máte na zahradě již starší jabloně, je potřeba u nich provádět udržovací i zmlazovací řez. Posílíte tak jabloni odcházející zdraví. Řez dřevin je úkol, k němuž je mnoho přístupů, ale základní principy prořezávání jsou vždy stejné. U starších stromů, které mají za sebou několik let po výchovném řezu, je nutné provést udržovací a zmlazovací prořezy. Díky tomu se vám odmění větším přírůstem letorostů. Ať už je stromek mladý nebo starší, vždy myslete na to, abyste mu ponechali dostatečné množství květních pupenů.

Starší stromy omlaďte

Přestává vaše starší jabloň plodit? Tady nepomůže pravidelný udržovací řez ani kvalitnější hnojivo. Řešením je právě správné a dokonalé zmlazení, tedy středně hluboké až hluboké ořezání koruny. Stromy jabloní tento zásah vyžadují až do věku 40 let.

Čím je strom starší, tím více musíme větve zkrátit (o čtvrtinu, někdy až o polovinu). Zkracujeme zejména větve v horní části stromu, v dolní méně. Řežeme větve směřující dolů, rovné větve necháváme, ty budou plodit. Prosvětlit korunu jabloní můžeme i tím, že uřízneme některé rameno. Ideální je, když má jabloň maximálně tři symetrická ramena.

Názory na to, kdy nejlépe prořezat, se někdy různí

Co se týká zimního řezu, zaručí vám, že bude strom v následujícím vegetačním období růst mnohem bujněji. Řez během vegetace způsobí, že nedojde k tak výraznému růstu dřevní hmoty, ale plody budou celkově mnohem větší a kvalitnější. Měli byste ho proto řez pravidelně opakovat každou sezónu a zbytečně jej nezanedbávat.

Nejlepší období pro zmlazování

Tento druh řezu je nejlépe provádět v roce, kdy má dřevina nasazeno na hodně květů. V opačném případě by totiž došlo k nárůstu nepřirozeného počtu vlků. Hlavně to s řezáním větví nepřežeňte. Kdybyste odebrali stromu příliš velkou listovou plochu, v podstatě by se stromu špatně „dýchalo“.

Velké a silné větve můžete odstranit silnými štípačkami s násadou nebo pilu, ať už ruční nebo elektrickou. Zdroj: shutterstock.com

Používejte náležité nástroje

Stromy jsou citlivé, a proto byste měli vždy pracovat se správnými nástroji, aby nedošlo k nežádoucímu poškození. Zvolené čepele a ostří by měly mít správnou velikost v poměru k velikosti větví. Pro malé drobnější větvičky použijte zahradní kleště nebo nůžky. Velké a silné větve můžete odstranit silnými štípačkami s násadou nebo pilou, ať už ruční nebo elektrickou.

