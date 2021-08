Jak zabránit skvrnitosti a zvýšit úrodu jablek. Proveďte tento jednoduchý řez

Nedostatek vápníku, nepravidelná zálivka a špatný řez. To jsou hlavní důvody, které ovlivňují výskyt skvrnitosti neboli pihovitosti jablek. Biotické poruchy objevující se u bujně rostoucích stromů. Jak jí zabránit?

Ostrůvky nahnědlého pletiva, která po zakousnutí chutnají nepříjemně hořce. Tak se navenek prezentuje fyziologická porucha jabloní. Projevuje se na vyzrálých plodech, především u odrůd Angold, Bohemia, Coxova reneta, Dukát, Šampion, Topas, apod.

Skvrnitost jablek

Příčinou pihovitosti nejsou ani plísně, houby nebo škůdci, ale nedostatečný přísun vápníku. Pozor, nenasazujte boty a neběžte ke stromu s pytlíkem vápna. Tento prvek musí být pro rostliny v dostupné a přijatelné formě. To znamená, že aby se rostlině vápníku dostávalo, musí být na něj připravena.

Pravidelná péče o mladé ovocné stromy je základ. Zdroj: encierro/Shutterstock.com

Proč mají jablka málo vápníku

Důvodů, proč jabloně trpí nedostatkem vápníku, je více. Především jde o špatné povětrnostní a půdní podmínky. Dalším problémem je nadbytek dusíku, draslíku a hořčíku. S tím souvisí i nedostatečná nebo nevhodná výživa. Čím více se tyto prvky v půdě objevují, tím méně vápníku rostliny dostávají. Posledním faktorem je špatná zálivka.

Prevence proti skvrnitosti

Předejít skvrnitosti jablek můžete předejít pravidelnou péči o stromy. Důležité je, aby půda kolem jabloní nebyla suchá. Nikdy ji ale nepřemokřujte. Především na konci vegetačního období by to stromům mohlo uškodit. Pokud hnojíte, vyberte si přípravek, který má všechny prvky ve vyváženém poměru. Půdu také můžete obohacovat kvalitním kompostem.

Pravidelné postřiky

Objevuje-li se na vašem stromě tato porucha pravidelně, zaměřte se na listové postřiky. Ty provádějte od července ve čtrnáctidenních intervalech. V rámci 4-6 postřiků ošetřete listy i plody speciálními přípravky nebo chloridem vápenatým ve velmi nízké koncentraci (0,5-1 %). Do postřiku můžete přidat i fungicidní prostředky.

Objevuje-li se na vašem stromě tato porucha pravidelně, zaměřte se na listové postřiky. Zdroj: VH-studio/Shutterstock.com

Řez jabloní

Důležitým krokem, který pomáhá předejít skvrnitosti jablek, je správný letní řez. Během června až července odstraňujte tzv. vlky a poškozené větve, které se objevily např. po bouřce. Na konci srpna odstraňte letorosty, které zastiňují plody. Odstřihněte zbytečně dlouhé nebo šikmo rostoucí větve, jež rostou do koruny. Strom by se měl prosvětlit, získat tvar a neměl by se zbytečně vyčerpávat vyživováním neperspektivních výhonů.

