Kdy a jak řezat levanduli, aby vám ještě letos znovu vykvetla

Každá rostlina jednou odkvete – i levandule. Jak se o ni postarat, aby vás ještě letos okouzlila záplavou fialových květů?

Levandule má v Čechách stále více fanoušků. A právem – je krásná, voňavá a poměrně nenáročná na pěstování. Ke štěstí jí stačí sluníčko, proto ji pěstitelé sází na jižní nebo jihozápadní stranu pozemku. Levandule miluje propustnou (ideálně hlinitopísčitou) půdu a občasnou zálivku. Kupodivu není nijak náročná na živiny a vystačí si i s málem. Její skautská povaha se projevuje i v případě zimních měsíců, kdy dokáže přečkat i ty nejkrutější české mrazy.

Ve videu se dozvíte, jak správně střihat levanduli:

Jarní řez

Přestože je levandule neuvěřitelně odolná, má svoje potřeby. A jednou z nich je řez. Podle pěstitelů by měl být citlivý a dobře načasovaný. Díky němu je pak rostlinka odolnější a zdravější. První řez byste měli provést na jaře (zhruba v březnu či dubnu), kdy rostlinky obrazí a začnou se na nich objevovat pupeny. Mladší rostlinky můžete zkrátit razantněji tak, že jim ponecháte výšku 8 – 10 centimetrů nad zemí. Dávejte ale pozor na to, abyste na každém stonku ponechali alespoň čtyři pupeny s mladými lístky. Pokud máte na zahradě starší levandule, nemělo by jít o žádnou „řezničinu“! Levandulové „babičky“ mají dřevnatý spodek a takový hluboký řez by jim mohl vzít nejen květenství, ale i chuť do života. Proto je nikdy nezkracujte více než o jednu třetinu délky! Ale jinak nemusíte mít strach. Rostlinka se většinou po prvním střihání rychle „oklepe“ a zregeneruje. Za odměnu vám brzy ukáže své voňavé květy.

Stříhání v době květu

Další stříhání čeká levanduli v červenci až srpnu. Když rostlinku zastřihnete v době jejího květu (nebo před ním), má to několik výhod. Jednak si můžete odnést pár hezkých snítek do vázy, a je-li rostlinka ještě nerozvinutá, můžete ji využít jako léčivku. Stačí větvičky ostříhat, svázat do snůpků a usušit. Ze sušené levandule můžete připravit lahodný čaj, levandulový olej nebo ji využít i jako koření (výborná je do pečiva nebo sladkých krémů). Sušené snítky levandule se dají použít jako dekorace nebo komponent na výrobu voňavých polštářků. Ale to není všechno! Když rostlinku ostříháte s předstihem, máte velkou šanci, že vám obrazí a ještě jednou vykvete. A to za to stojí!

Stihání levandule v době květu se vyplatí. Zdroj: Profimedia

Pravidla letního střihu

Letní střih by měl být šetrnější a měl by se vztahovat pouze na kvetoucí stonky. Pokud střihnete trochu víc, nic strašného se neděje, protože rostlinka bude mít ještě dost času, aby se z toho vzpamatovala.

Stříhání při odkvétání

Pokud počkáte se střihem po odkvětu, pak si užijete levandulového kvetení o trochu déle. Ale i to má svoji poetiku… Vaše zahrada přivítá spoustu hmyzu a opylovačů. A sezení v takové voňavé oáze je ideálním lékem na neklidnou duši. Proto pokud máte smutky, šup do levandulových zákoutí a dýchat. Funguje to lépe než antidepresivum!

Sklizená levandule se dá usušit a použít jako léčivo. Zdroj: Profimedia

Kontroverzní podzimní řez

Někdo ho doporučuje, jiný zatracuje. Pokud chcete levanduli na zimní sezónu vybavit novou frizúrou, zkraťte ji jen o uschlé výhonky a větvičky. A nezapomeňte stříhat bylinku dokulata tak, aby vytvořila dojem „bochánku“. Zákaz platí pro stříhání do jakékoliv dřevnaté části! Rána po nůžkách by mohla být velká a rostlinka by se z ní nemusela vzpamatovat.

