Proč teď v lednu ořezat mladé výhony meruněk. Je to důležité

Je na chalupě stará meruňka, kterou byste chtěli zachovat i pro své vnuky a pravnuky? Měli byste jí ořezat výhony. Proč?

Je to tak. Stromy stárnou s námi. A spousta z nich je pro nás živou vzpomínkou na dětství, první lumpárny a vůni meruňkových ovocných knedlíků.

„Pod tímhle stromem jsme si zažili spoustu meruňkových bitev,“ usmívá se Zdeňka z českého Brodu a vzpomíná na dobu, kdy se svými bratranci pod ovocným stromem sbírala popadané plody. Zdenčina babička je dala koláčů nebo z nich uvařila džem. „A ten byl tak dobrý! Jaktěživ jsem lepší nejedla. Všechny ty džemy z obchodu jsou proti tomu jako rosol,“ přivírá oči seniorka. A právě její vzpomínky na sladké plody meruněk jsou pro ní motivací, jak tenhle „rodinný strom“ zachovat i pro další generace. Máte to stejně?

Meruňka je podle pověr strom štěstí, bohatství, plodnosti a prosperity. Zdroj: Shutterstock

Strom bohatství a plodnosti

Není divu, Meruňka je nejen užitečný, ale i vzácný strom, který je opředený spoustou pověr. Obecně se říká, že meruňka je stromem štěstí, bohatství, plodnosti a prosperity. V Číně ji považují za strom vědění, lékařství a filozofie. Dokonce starý čínský filozof Konfucius vzdělával své studenty pod meruňkami, protože věřil, že tak jim učivo půjde „lépe do hlavy“. Zda to funguje, nevíme, ale plody meruněk jsou nejen sladké, ale i zdravé. Obsahují málo kalorií, hodně vlákniny, vitaminů a minerálů (zejména železo, draslík, hořčík a vápník). Meruňky podporují zdravý růst kostí, podporují trávení a zdravou funkci srdce. A to je už pádný důvod si tenhle strom nechat na své zahradě.

Pěstování výhonů

Pokud chcete zachovat starou meruňku po babičce, začněte s přípravou jeden až dva roky předem. Na jaře (ideálně v březnu) zmenšete objem větví o 1/3. Tenhle prosvětlovací řez stromu uleví a zároveň umožní tvorbu nových kvalitních výhonů. Ty pak požijete na rouby. Máte tenhle základ už vypěstovaný? Pak už není na co čekat a pusťte se do sbírání roubů. Odebírají se vždycky na jižní straně stromu. Podle odborníků by měli být tlusté jako tužka a dlouhé 30 – 40 centimetrů.

Odebrání roubů

Podle odborníků je nejlepší odebrat rouby, když je tepleji a teplota je nad nulou. Snažte se vzít pět až deset kousků. Každý z nich opatřete cedulkou. Do kýble si připravte vlhký písek a zapíchněte do něj (zhruba v hloubce 10 centimetrů) označené výhony. Kbelík s rouby dejte do sklepa, kde je teplota 0 – 5 °C. Nemáte k dispozici sklep? Odborníci doporučují rouby zahrabat na severní stranu domu. Pozor, snažte se, aby příliš „nevykukovaly“, protože jinak vám mohou s teplejším počasí vyrašit. V nouzi můžete použít k uskladnění i ledničku. Stačí řeznou stranu roubu zabalit do novinového papíru, vložit do igelitového sáčku a dát do chladu. Výhony tímto uchováte na pozdější jarní roubování.

Ořezávání výhonů odlehčí stromu a napomůže k roubování. Zdroj: Profimedia



Lámete si hlavu, kde pro tu roubovanou meruňku vezmete podnož? Zkuste se rozhlédniut po zahradě, jesti neuvidíte nějaký mladší stromek, který má podobně silné větvičky jako roub. Pokud jste nenašli, zkuste se poohlédnout u cest, jestli neuvidíte zplaněnou slivoň mirobalán, která je na roubování ideální.

Proč si zamilovat meruňku:

Plody meruňky obsahují hodně vitaminu C a podporují tak imunitní systém.

Máte citlivou pleť a často se v létě spálíte od sluníčka? Vyrobte si kůru, která vám uleví. Rozmačkejte 4 meruňky a zalijte je 2 lžícemi olivového oleje. Směs aplikujte na podrážděnou část pokožky a nechte 15 minut působit. Za chvíli vám bude lépe.

Meruňky jsou přírodní lék proti zácpě. Pokud tedy máte „těžké břicho“, dejte si misku meruněk.

Meruňka je zdravá a prospívá trávení i srdci. Zdroj: Profimedia

