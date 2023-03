Ořezat muchovník je nejlepší teď v březnu: Indiánská borůvka jinak chřadne

Pěstujete na zahradě muchovník? Pokud chcete, aby se mu dařilo a bohatě se rozrůstal, dopřejte mu řez. Právě březen je na to ideálním obdobím.

Muchovníky neboli indiánské borůvky patří v posledních letech ke stále více oblíbeným rostlinám. Nejenže mohou být nádherným živým plotem, ale navíc z nich získáte velice chutné sladké plody plné vitamínů.

Pokud tuto rostlinu ještě na zahradě nemáte, neváhejte a pořiďte si ji. Její pěstování není nijak náročné a muchovník je i výborně odolný vůči chorobám a škůdcům. Dokonce je mrazuvzdorný a plodů se dočkáte hned v příští sezóně po výsadbě.

Muchovník je nenáročný

Původem pochází většina druhů muchovníku z oblasti Severní Ameriky a Kanady, ale dva druhy pocházejí z Asie a muchovník oválný má domovinu v jižní části Evropy. Rostlina je poměrně nenáročná a pro pěstování je dokonce jednodušší než kanadská borůvka, protože nemá vysoké nároky na půdu. Muchovník ocení dostatečně slunné místo a méně kyselou půdu. Pokud se mu bude dařit, budete si čerstvých plodů užívat už od konce června či počátku července.

Plody muchovníku dozrávají postupně. Zdroj: aquatarkus / Shutterstock.com

Muchovník jako strom nebo keř

Muchovník si můžete pořídit buď jako řídký keř nebo menší stromek. Výška muchovníků se pohybuje od 3 do 5 metrů. Rostlina má zelené opadavé střídavé listy eliptického až kulatého tvaru, které se během podzimu vybarvují do červeného, růžového nebo oranžového odstínu. Tento druh borůvky bude tedy i atraktivní ozdobou vaší zahrady až do zimy. Dokonce si ji můžete časem sami namnožit. A čím je indiánská borůvka starší, tím více plodí.

Jak na řez muchovníku?

Muchovník můžete upravovat řezem buď do zakrslého stromku s holým kmenem, nebo jako klasický okrasný keř. V prvním případě byste měli odříznout od nejsilnějšího kmínku všechny postranní větvě, zhruba do výšky 1 m nad zemí. V případě keře se seřezávají pouze kmínky, které jsou umístěné příliš blízko u sebe.

Listy muchovníku dostávají na podzim zajímavé zbarvení. Zdroj: Shutterstock.com / Martin Fowler

Výchovný řez se u mladých výpěstků provádí ihned po výsadbě, udržovací řez právě nyní v předjaří, stejně jako řez zmlazovací, který je nejlepší udělat po mrazech, ale ještě před vegetačním obdobím. Udržovacím řezem podpoříte správný vývoj rostliny, násadu květů a hojnou plodnost.

Odstraňte všechny suché, poškozené a nemocné větve, které jsou starší než 2 roky.

Odstraňte větve, které rostou příliš nízko nebo příliš vysoko a narušují tvar keře.

Zkracujte větve na 2-4 pupeny. Tento postup podporuje růst nových výhonů a zlepšuje kvalitu plodů.

Je důležité ořezávat muchovník pravidelně, aby zůstal zdravý a dobře rostl i plodil.

Pamatujte, že přílišný ořez může způsobit, že keř bude mít méně plodů, takže ořezávejte jen tolik, kolik je nutné.

