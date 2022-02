Jak nyní řezat okrasné stromy a keře: Dodržte přesný postup, ať je nezničíte

Pyšníte se na zahradě okrasnými keři? Obzvláště těm kvetoucím byste měli nyní věnovat zvýšenou péči v podobě správného řezu. Díky tomu vás odmění nádhernými květy. Řez však potřebují i stálezelené keře. Pusťme se do toho.

Jarní zdravotní řez prospěje všem okrasným keřům. Zmrzlé a suché větve odstraňte tak, že je odříznete i s kouskem zdravé větve. Nemusíte se bát, řez se velice rychle zahojí. Větve, které jsou zcela odumřelé, odřízněte těsně nad zemí.

Radikálního řezu u některých keřů se neobávejte. Zdroj: Profimedia

Jakým druhům keřů jarní řez nejvíce prospěje? Ibiškům, třezalkám, křovitým mochnám, ořechoplodcům, většině nízkých tavolníků… Máte na zahradě hortenzie? Záleží na druhu, hortenzie latnaté vyžadují řez pouze odumřelých větví, zatímco stromková hortenzie potřebuje každý rok zkrátit na dvě až tři očka nad zemí.

Ibišek rozkvete pouze tehdy, pokud jste jej na jaře dobře prořezali. Zdroj: Profimedia

Pozor na rododendrony

Oblíbené buxusy, které má na zahradě mnoho lidí se během května tvarují jemným řezem. Potřebujete-li je však prosvětlit a zmladit, můžete to udělat už teď. Pozor na rododendrony a azalky, ty se řezem téměř neupravují, pokud ano, tak pouze staré keře s menším množstvím listů. Pokud se k řezu rozhodnete, řežte 30 až 50 cm nad zemí. Nezapomeňte ho poté namulčovat a přidat hnůj, který dodá živiny a určitě brzy obrazí.

Kdo pěstuje vistárii, ví, že řez je na jaře zásadní pro její fantastické květy. Zdroj: Profimedia

Růže či vistárie

Samostatnou kapitolou je řez růží, zkušení pěstitelé této královny květin už ví, jak na to. Velkokvěté růže musíte řezat každým rokem a to na tři až pět oček, mladým růžím by měly zůstat tři až pět větví, těm starším více, až osm či deset. Poškozené větvičky mrazem odstraňte u pnoucích růží, mladé větvičky jen trochu zakraťte. Další popínavé dřeviny, jako jsou vistárie nebo trubač, stačí na jaře zkrátit asi na dvě až tři očka, cca 15 cm.

Růže vyžadují každoroční řez. Zdroj: Profimedia

Vřesy a vřesovce

Nezapomínejte na vřesy, které sice nekvetou během hlavních letních měsíců, ale až podzději od konce léta do podzimu. Odstraňte odkvetlé části a sestřihněte je do tvaru koule, odmění vás na podzim hustým květenstvím. U vřesovců je to jinak, květy se objevují až koncem prosince, stačí je jen trochu ošetřit, a to sestříhat odkvetlé části.

