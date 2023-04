Jak na jarní řez okrasných keřů: Každý to má jinak, pozor na zbytečné chyby!

Nejen výsadba a vysévání nových plodin a stromů je pro měsíc duben charakteristická. Vaši pozornost potřebují i okrasné keře, abyste si zajistili jejich nádherné a bohaté kvetení. Jak a kdy správně keře řezat a zastřihávat? Poradíme vám.

Skoro žádný keř nebo rostlina nejsou bezúdržbové, a pokud se chcete těšit z jejich líbezných květů, je potřeba jim věnovat právě teď v dubnu trochu péče a prořezat je. Nepouštějte se ale do řezu bezhlavě, každý keř kvete v jinou dobu a řez je tedy potřeba přizpůsobit době po odkvětu. Pokud byste řez provedli příliš brzy, mohli byste se o krásné kvetení připravit.

Jarní řez pro většinu okrasných keřů

Jarní řez je vhodný téměř pro všechny okrasné keře a můžete jej tedy bez obav provést. Vždy ale dbejte na to, abyste poškozené, namrzlé nebo uschlé větve odstranili celé, aby se mohl keř ze řezu rychleji zotavit.

U kterých keřů, kdy a jak řez provést, se podívejte v tomto podrobném videu:

Zaměřte se i na větve těsně u země. Ty keř zbytečně zahušťují a brání těm novým v růstu. Některým keřům dopřejte i zmlazovací řez, měli byste jej opakovat ideálně každé dva roky, aby byl keř plný života a nechřadnul.

Pozor na chyby při jarním řezu

Proč vůbec do dobře rostoucího keře zasahovat? Na venek se může zdát, že keř prospívá, pokud se mu ale nebudete věnovat a ponecháte tam například staré listí, či suché nebo pomrzlé větve, začne keř od středu chřadnout a olistění bude řídké.

Hluboký zmlazovací řez zase dodá rostlině energii a vy jí tím prodloužíte život i o několik let. Odměnou vám bude nádherný hustě zelený keř plný květů. Ovšem pozor, pokud provedete řez v nevhodnou dobu, vystavíte rostlinu nebezpečí v podobě náchylnosti k chorobám a škůdcům, o chudém kvetení ani nemluvě.

Keře potřebují zbavit starých a uschlých větví, ty stálezelené je dobré začátkem května tvarovat řezem. Zdroj: Profimedia.cz

Které keře řezat na jaře?

V dubnu se tedy zaměřte na ořechoplodce (Caryopteris), krále tropických květů ibišky (Hibiscus syriacus) a na třezalky (Hypericum). Nebojte se vzít pěkně od podlahy i řez křovitých mochen a tavolníků (Spiraea van houttei, S. bumalda nebo S. japonica), ty snesou opravdu radikální sestřih. Klidně je seřízněte až do výšky dvaceti centimetrů nad zemí, bohatě obrazí a budou ještě krásnější. U odolné hortenzie latnaté (Hydrangea paniculata) je potřeba odebrat jen odumřelé větve a uschlé květy.

Stálezelené jsou tu také

Tyto keře sice květy nemají, ale aby si zachovaly krásný a bohatý tvar, je potřeba je též zastřihnout. U keřů, jako jsou například buxusy, proveďte v dubnu zmlazení a prosvětlení. Květen pak bude ve znamení tvarování keře řezem.

Růžím věnujte také pozornost, nechcete se přece připravit o líbezné voňavé květy. Zdroj: Vladimíra Prouzová

Nezapomeňte na růže

Květy růží jsou bezpochyby jedněmi z nejoblíbenějších a pohled na rozličně barevné, tvarované a voňavé květy je zárukou lepší nálady. Proto na ně v dubnu nezapomeňte. Ty, které mají velké květy, prořezejte na tři až pět oček. Také nezapomeňte odstranit vše, co by rostlinu zbytečně brzdilo v růstu a květu, to znamená staré a odumřelé větve, ty které keř zbytečně zahušťují nebo jsou slabé.

