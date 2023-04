Většina lidí řeže ovocné stromy na jaře špatně a ničí je. Děláte stejné chyby?

Je jaro. Přestože je počasí všelijaké, ovocné stromky byste určitě už měli prořezat. Víte, se kterými chybami se můžete nejčastěji setkat na českých zahrádkách? Prořezání stromů není maličkost a jisté poučení vyžaduje. Věnujte řezu pozornost a snažte se vyvarovat typických a zbytečných chyb.

Jarní řez ovocných stromů

Podívejte se, jakým způsobem stromek stříhat a jak se o něj poté postarat. Nesprávné ošetření stromu po řezu je také častým nešvarem, se kterým se můžete setkat.

Jak na správné jarní řezy ovocných stromů vám poradí zkušený pěstitel stromků ve svém videu Správně na zahradě:

Chyby v řezu nejsou vzácností

Chybujeme všichni a zvláště ti z nás, kteří se nevěnují řezu pravidelně, kteří dělají věci tak nějak od oka. Nastudujte si literaturu, koukněte pod ruce odborníkovi!

Co patří k nejčastějším chybám v řezu ovocných stromů? U stromků rozhodně platí, že vše je nutné dobře promyslet. K tomu je třeba vědět, jak řez stromek ovlivní, jakým způsobem bude dál růst, větvit se a ohýbat.

Řez se může mírně lišit podle druhu ovocného stromku a rozhodně je nutné téma nastudovat. I ovocné stromy lze totiž pěstovat několika způsoby. Nejen na čtvrt nebo polokmen, ale také je můžete tvarovat na plocho vertikálně. I to je velmi zajímavý způsob, kterým se v zahradě řeší několik problémů - nedostatek místa, ale také zazelenění prostoru před zdí či plotem.

Každý způsob pěstování vyžaduje kvalitní řez, díky němuž bude strom zdravý i plodný.

Identifikujte terminál i kosterní větve. Ty by měly nejen směřovat zhruba do čtyř stran pro vyváženost, ale zároveň by neměly být příliš blízko u sebe. U tvarování koruny mladého stromu si představte, jak budou silné větve vypadat a působit na sebe za pár let.

Řez ovocných stromů se dělá každoročně. Strom bude jistě plodit i bez zásahu, ale kvalita ovoce bude rozhodně horší. Každý řez začíná odstraněním poškozených, napadených větví, až pak se na řadu dostávají ty, které se kříží a rostou do koruny.

Chybou je také razantní zakrácení mladých přírůstků. Strom to vybudí jen k dalšímu růstu často i neplodících výhonů. Řez musí být přiměřený. Nedostatečným prořezáním bude plodit mnoho drobného ovoce, příliš radikálním zásahem se o ovoce můžete také připravit. Pokud zmlazujete strom, snažíte se nejen o jeho ozdravení, ale také oživení. Dělejte to po částech. Nejen abyste se neošidili zcela o úrodu, ale také je to pro staré stromy méně náročné.

Koruna stromu by měla být vzdušná a prosvětlená. Zároveň je třeba udržovat poměr mezi růstem a plozením. Strom nepěstujeme na dřevo, jak také zmiňuje autor videa.

Zmlazení starých stromů dělejte po částech.

Čisté a ostré nůžky a vosk

Ideální dobou je čas, kdy průměrné denní teploty již překračují 5 °C. Rozhodně je nutné vyvarovat se mrazů, ale zároveň je cílem provést zákrok ještě před pučením.

Zásadou je provádět řez vždy ostrými čistými nástroji. Řezy ošetřete balzámem nebo voskem. U maličkých větviček to není nutné, ale vždy rozhodně u větví širších než palec vaší ruky. Pamatujte také na náchylnost některých ovocných stromů, u kterých se řez prostě hůře hojí.

Můžete se setkat s tvrzením, že řez je nutné okamžitě zatřít. Jiní profesionálové zas naopak upřednostňují krátké zaschnutí řezu před použítím vosku či balzámu.