Nastal ideální čas na řez pro roubování ovocných stromů a vinné révy. Jak na to?

Rozhodli jste se letos zkusit roubovat sami? Proč ne, pokud je v lednu nebo v únoru obleva, můžete vašim stromům vdechnout nový život.

Právě v době vegetačního klidu, kdy ještě nejsou větvičky narašené, byste měli z ovocných stromů odebírat rouby. Pupeny už někdy raší v průběhu února, takže pokud jste nezvládli odebrat rouby v prosinci, udělejte to v lednu. Nesmí však mrznout! Předtím než začněte, připravte si rukavice, zahradnické dvousečné nůžky nebo štěpařský nožík a štěpařský vosk nebo vápno.

Jednoleté výhony

Pro začátečníky je nejlepší k roubování jabloň. Vyberte si vyvinuté, vyzrálé a hlavně nenarašené rouby, jednoleté výhony, a to z vnější obvodové plodné strany koruny, případně z vrcholu. Nejvíce světla má jižní strana stromu, takže odebírejte rouby odtud. A čím víc pupenů roub má, tím lépe. Avšak dejte pozor, neměly by to být pupeny květní (zakulacené), nýbrž listové (špičaté). Větvička by měla být silná asi jako tužka.

Podle špičatých pupenů poznáte, že se jedná o jednoleté výhony. Zdroj: Shutterstock

Ostrý nožík

Vybrali jste ty pravé rouby? Nastává okamžik řezu. Není to nic náročného, stříhejte buď zahradnickými nůžkami nebo štěpařským nožem, který musí být perfektně nabroušený, jinak roub poničíte. Konce větví ošetřete štěpařským voskem nebo vápnem. Odebrané rouby z jednoho stromu svažte k sobě a označte je, aby se vám s ostatními nepomíchaly.

Neprobuďte mízu

Jak rouby skladovat? Ideální teplota je kolem 2 °C, protože v nich nesmíte během této doby probudit mízu. Uložte je do sklepa, kůlny nebo do lednice, důležité je zabránit jejich vyschnutí. V lednici je zabalte do igelitu, v chladném sklepě je skladujte v bedýnce s vlhkým pískem.

