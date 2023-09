O rybíz, jako ostatně o všechno, co pěstujeme na zahradě, se musíme náležitě starat. Řez je přitom jeden ze základních předpokladů dobrého růstu a hlavně velké úrody. Můžeme dokonce říct, že právě řez rybízu je rozhodující. Jak na něj, abychom neudělali nějakou chybu?

I když se rybíz zdá jako nenáročná rostlina na pěstování a péči a mnozí se k němu také tak chováme, připravujeme se tím o značnou část možné úrody. Pro tu je totiž nejdůležitější zásah, který je jen a jen na nás.

Podrobný návod ke správnému řezu rybízu najdete na youtubovém kanálu Plodná zahrada:

Zdroj: Youtube

Staré výhony snižují úrodu

Řez rybízu se provádí jak na podzim, tak je potom potřeba podívat se na něj ještě před jarem. Na podzim je hlavním úkolem ať už u keřových, nebo stromkových rybízů prosvětlit rostlinu, vystříhat staré, poškozené a suché výhony a podle odborníků by z jednoho kořene nemělo vyrůstat více než 12 výhonů u keřové formy a stejný počet větviček bychom pak měli nechat také na kmínku rybízu stromkového.

close info Jurga Jot / Shutterstock.com zoom_in Pravidelná prořezávka rybízů zvýší kvalitu a množství úrody.

Dostatek slunečních paprsků a světla obecně je totiž důležitý pro kvetení, tvorbu i následné zrání úrody. Nemusíme tak mít strach, že se vystříháním některých větví připravíme v konečném efektu o sklenici marmelády. Je to právě naopak.

Důležité boční výhony

Musíme si uvědomit, kde vlastně rybíz plodí. Květy a plody vyrůstají hlavně z bočního takzvaného plodonosného obrostu. Na výhonech, které rostou kolmo vzhůru a jsou tedy hlavní a důležité, se úrody přímo nedočkáme.

Ta se objeví hlavně na dvouletém a tříletém bočním obrostu. Podle toho se také k rybízu chováme při řezu. Kdybychom tedy chtěli rybíz prosvětlit tím, že ostříháme právě tyto boční výhony, mohli bychom si rovnou na příští rok objednat rybíz u sousedů.

Řez rozhoduje o úrodě

Pojďme tedy na to. Při řezu je třeba odstranit staré, tedy čtyřleté a starší dřevo, které poznáme tak, že jsou tyto výhony nejtmavší. Necháme jen mladší větvičky nebo výhony, a také ty zakrátíme, aby nerostly jen do výšky, ale aby se začaly co nejvíce větvit. Jak víme, malé červené nebo bílé bobulky budeme sbírat hlavně z těchto bočních výhonů.

close info 123RF zoom_in Černý rybíz potřebuje, stejně jako jeho ostatní jeho druhy, správně prořezat.

Černý rybíz je na tom trochu jinak

Abychom se ale nebavili stále jen o červeném nebo bílém rybízu, je třeba zmínit i ten černý, jemuž mnozí dávají přednost pro jeho odlišnou a zvláštně lahodnou chuť. U něj je třeba obzvlášť dobře pečovat o prosvětlení, protože jde o velmi vitální rostliny, které jsou schopny bez náležité péče během několika let vytvořit tak neprostupnou strukturu, že nejen že neplodí, ale prakticky není možné dostat se do “útrob” takového keře. Je logické, že tohle na zahradě patrně nikdo nechce.

Plodí na jednoletém dřevě

Na rozdíl od dvou dříve zmiňovaných variant plodí černý rybíz na jednoletém dřevě a tomu také musíme přizpůsobit jeho řez. Jednoletým dřevem se myslí to, které vyrostlo v minulém roce. Výhony, které se objevily letos, budou plodit hlavně v roce příštím. Ty jsou tedy pro nás hlavní, ty mají zůstat a ostatní je třeba omezit.

Důležitý řez po sklizni

Řez černého rybízu provádíme zásadně po sklizni, kdy odstraníme odplozené starší dřevo a ponecháme mladé, tedy ty nejsvětlejší výhony, a to jak ty, které vyrůstají přímo od kořene, tak i ty, které ve spodní části keře rostou ze staršího dřeva. Pokud nesou starší výhony mladé větvení, odstřihneme odplozený výhon až nad nimi.

S chutí do toho...

To je vlastně všechno, co potřebujeme vědět. Hlavní je, abychom si uvědomili, co – tedy které výhony – a proč odstraňujeme a důvod ponechání těch, z nichž budeme mít v příštím roce radost a užitek. Bez těchto základních znalostí bychom možná prováděli zásahy, které by nás vinou neodborného postupu mohli o rybíz v příštím roce připravit. Pár minut věnovaných pochopení jednoduchého principu fungování rybízových keřů tedy rozhodně stojí za to.

