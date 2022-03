Keřový a stromkový rybíz: Jak je prořezat, aby držely tvar a skvěle plodily

Rybízové keře jsou velmi častou plodinou českých zahrádek. Nejenže je rybíz skvělý díky netradiční trpko-sladké chuti, ale jsou z něj výborné marmelády, které nám v zimě dovolí připomenout si léto. Ale i rybízové keře potřebují péči, jejímž základem je dobrý řez.

Právě jaro je nejlepší doba pro provedení prvního ročního řezu rybízu. Ve většině případů postačí řez na konci zimy. A to platí stejně u stromového i keřového rybízu. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Zejména v životnosti. Keřový rybíz ji má mnohem delší. Zatímco klasická životnost stromkového rybízu je zhruba deset let, u keřového to může při správné péči být až čtyřikrát tolik.

Prořezávání rybízových keřů je každoroční proces, který by se měl provádět v době, kdy je keř v klidovém stavu. Pokud jste však keř zasadili na podzim, měli byste s řezem rozhodně počkat do jara. Péče o rybízové keře je přitom poměrně snadná, ale správný řez ji může jen podpořit. Klíčové je pamatovat, abychom rybízový keř i v zimě prořezali tak, aby byl uprostřed dutý.

Nůžky musí být ostré, aby po sobě zanechaly pěkný a čistý řez. Zdroj: S.O.E / Shutterstock.com

Řez krok za krokem

Zimní řez – nebo řez časným začátkem jara – se provádí zejména pro podporu růstu. Základem jsou kvalitní nástroje, zejména zahradnické nůžky, které budeme potřebovat i na silnější stonky. Nůžky musí být ostré, aby po sobě zanechaly pěkný a čistý řez.

Koncem zimy nebo brzy na jaře je potřeba vyčistit střed keře tak, že nůžkami ostřiháme všechny křížící se stonky uprostřed keře. Naším záměrem je, aby byl uprostřed keř dutý, tedy aby vypadal jako jakási klec. Tím docílíme toho, že se do středu keře dostane více vzduchu a světla. Díky tomu bude rybíz zdravější a méně náchylný k nemocem.

Počítejte s tím, že si ponecháte asi 10 stonků rostoucích směrem ven. Poté odstraníme všechny stonky starší než 3 roky. Starší stonky jsou tmavší a silnější, zatímco mladší jsou tenčí a světlejší. Zajímavé je, že červený rybíz roste nejlépe na starších stoncích, ale jakmile stonek dosáhne 4 let, nebude plodit mnoho bobulí, pokud vůbec. To je velký rozdíl od černého rybízu.

Při prořezávání rybízu dbáme na to, aby byl keř uvnitř dutý. Zdroj: Ludmila Kapustkina / Shutterstock.com

Na každém odříznutém stonku ponecháme 1 až 3 pupeny, přičemž poslední pupen by měl být na vnější straně rostlin, protože tak z něj vyroste stonek směřující ven. Odřízneme tak asi třetinu každého stonku. A pak, v polovině léta, seřízneme nové výhony a stonky na 5 listů. Seříznutí novějších stonků podpoří růst a získáme tak bujnější rostlinu.

Nakonec odstřihneme všechny výhony, zejména u nově vysazených keřů.

