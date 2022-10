Proč květinářky nikdy nedávají karafiáty do blízkosti rádia? Důvod vás překvapí

Dostat pugét je radost. A pořídit si řezané květiny jen tak také není k zahození. Obvzlášť, když si můžete vybrat takové, jaké chcete. Na co byste si ale měli dát pozor?

Kupovat květiny je tak trochu sázka do loterie. Většina okrasné zeleně, která je v obchodech, se dováží z ciziny. Proto není divu, že po takové několikahodinové „cestovní horečce“ rychleji vadnou. Ideální je, pokud natrefíte na prodejce, který nabízí vlastní řezané květiny ze zahrady či skleníku. Ale ať už budete pugét kupovat kdekoliv, nikdy (ani ze soucitu či levnější ceny) neinvestujte do květin, které jsou povadlé. Bohužel je velká pravděpodobnost, že hlavy už nezvednou a vy za pár hodin hodíte kytku do koše. Stejně tak neberte pugéty s tmavším stonkem, které už mají to nejlepší za sebou… Vybírejte očima a sáhněte po takových kytkách, které vypadají hezky, barevně a svěže.

Než dáte růži do vázy, seřízněte stonek. Prodloužíte tak květině život. Zdroj: Profimedia

Křehule citlivé na zimu i teplo

Pokud kupujete pugét v chladnějších měsících, nechte ho po návratu domů ještě zabalený v papíru, aby pozvolna „roztál“. Většina květin totiž velmi špatně snáší teplotní výkyvy. A tímhle způsobem přechod ze zimy do tepla alespoň trochu zmírníte. Jakmile pugét pookřeje, seřežte mu stonky šikmým řezem a vložte do vázy. Hodně vody dávat nemusíte, stačí zhruba do výšky 4 centimetrů ode dna. Pokud máte strach, že dojde k zahnívání stonků, raději do vázy přidejte ještě pár stroužků česneku.

Kdo s kým se (ne)snáší

Tak jako mezi lidmi, tak i mezi květinami existují sympatie, antipatie či prostá lhostejnost. Zkrátka jsou kytky, které byste k sobě dávat neměli, protože si škodí. Mezi takové nesnášenlivé primadony patří například růže. Ty totiž do vody vylučují látky, které jsou pro ostatní květiny jedovaté a rychle vadnou. Ale zajímavé je, že stejně toxické vztahy mají „královny květin“ i mezi sebou. Třeba rudé růže nesnáší žluté růže nebo čajové hybridy. Stejně problematické vztahy k ostatním květinám mají i konvalinky, hrachory, lilie, narcisy a karafiáty.

Na pohled krásná kytice, ale mezi jednotlivými druhy květin panuje nepřátelství. Zdroj: ČTK/Profimedia

Tajemství karafiátů

Když už jsme u těch karafiátů, měli byste vědět, že tahle květina je velmi citlivá na hluk. Proto jí nikdy nedávejte poblíž rádia či televize, jinak vám uvadne.

Karafiáty (Dianthus caryophyllus) jsou velmi citlivé na hluk. Zdroj: Shutterstock

Další věc, na kterou jsou karafiáty citlivé, je plyn ethylen, který vylučuje ovoce při svém dozrávání. Proto kytici nikdy nedávejte poblíž jablek, banánů, švestek, broskví či rajčat! Naopak se bude hezky vyjímat ve váze o samotě, kde si dopřeje svůj klid. Pokud karafiáty dáte na noc na chladnější chodbu, vydrží vám déle.

Zdroje: www.kvetinysarma.cz, www.kvetinyonline.cz