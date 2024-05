close info shutterstock.com

Také se domníváte, že brambory zvládne vypěstovat každý? Vždyť je stačí zasadit do země a počkat, až vyrostou. Jistě, i tak to vlastně jde, jen se potom nemůžeme divit, že soused sklidí z mnohem menšího pozemku mnohonásobně větší úrodu. Tentokrát to ale zvládnete i vy.

Jedno z lidových rčení mluví o tom, že “čím hloupější sedlák, tím větší brambory” – jako by neznalost byla základním předpokladem pro vysokou úrodu. Jenomže ono to tak rozhodně není. Naopak, i k tak zdánlivě obyčejné činnosti jako je pěstování brambor potřebujeme mít odpovídající znalosti a také je nutné se na to dobře připravit. Co výrazně zvýší vaši radost ve chvíli sklizně? Vypěstujte brambory jako odborníci podle videa na youotube od autora Zahrada pro radost: Zdroj: Youtube Není sadba jako sadba Základem pro budoucí úrodu je správný výběr sadby. Nejde jen o to, že musí být hlízy samozřejmě zdravé, ale také o jejich stáří. Hovoříme-li o stáří brambory, nemyslíme tím stáří konkrétně toho daného kusu, ale vlastně jeho “historii”. Čím větší počet generací dělí tento konkrétní kus od první rostliny, vypěstované ze semínka, tím nižší je pravděpodobnost uspokojivé úrody. Jak to poznáme? Zjistěte kvalitu hlízy Vybranou bramboru nechte před výsadbou naklíčit v domácích podmínkách a dobře sledujte, jaké se objeví klíčky. V ideálním případě uvidíte silné a zjevně životaschopné klíčky, které se nevětví. Jde o bramboru mladou, kterou můžeme před výsadbou bez problémů rozkrojit na několik kusů tak, aby každý obsahoval svůj vlastní klíček. Pokud se ale budou klíčky větvit, je už potřeba dát si větší pozor, protože jde o kus, který má ve svém rodokmenu už více generací. Jakmile začnou klíčky vypadat dokonce jako by měly chloupky, bude lepší se takové sadbě vyhnout. close info shutterstock.com zoom_in Větší brambory můžete klidně rozkrojit Rozkrájejte sadbu Máte vybranou tu správnou sadbu? Pak se můžete pustit do akce, která znásobí vaši budoucí sklizeň. Zatímco někteří začínající zahrádkáři se obávají řezání brambor kvůli možné vyšší náchylnosti k chorobám, odborníci jsou naopak příznivci takové metody. Jde samozřejmě o to, aby mělo každé očko dostatečné množství hlízy, a tedy i materiálu, který klíčku v počátečních fázích vývoje dodá živiny a energii. Čím starší brambory jsou (podle výše zmíněného testu), tím větší kus hlízy každé očko potřebuje. Staré brambory nekrájejte vůbec. Brambory potřebují hrůbky Jak zasadit nakrájené brambory? Stejně, jako kdybychom je sázeli vcelku. Do připravené rýhy, kterou potom zakryjeme tam, že nad ní vytvoříme hrůbek. Je-li zemina správně připravená a není přemokřená, mohou přijít kusy hlíz do země prakticky okamžitě po rozdělení. V případě vysoké vlhkosti je ale necháme raději klidně několik dní zaschnout. Nebojte se, nic se s nimi nestane. Méně sadby, více úrody... Takto jednoduše si zajistíme ze stejného množství sadby mnohonásobnou úrodu. Nezapomeňte ale rostoucí rostliny čas od času přihrnout, protože i to je jedna z metod, jak zvýšit radost z úspěchu. Související články close Vaření a recepty Zbyly vám vařené brambory od oběda? Přidejte tyto dvě suroviny a vykouzlete rychlé placky video close Vaření a recepty Brambory na víně podle českého kuchaře Jaromíra Trejbala, který vařil pro belgického krále video Zdroje: extension.umaine.edu, www.daltons.co.nz

