Měsíc říjen je ve znamení loučení se s létem a pomalé ladění na sychravé měsíce a zimu. Listí na stromech okouzluje paletou barev a zahrada vyžaduje speciální péči. Co je potřeba stihnout v proměnlivém říjnovém počasí?

Babí léto umí být neodolatelně krásné, slunečné a hřejivé. Na druhou stranu dokáže připravit i výrazně chladnější počasí, aby připomnělo, že se blíží zima a Slunce ztrácí na síle. Je to období, kdy zahrada vyžaduje spoustu pozornosti. Co všechno je potřeba v tomto mezidobí udělat, přichystat a vylepšit?

Říjen bývá předzvěstí chladnějších dní. I když také umí pořádně překvapit a teploty se mohou nečekaně vyhoupnout až ke 30 °C. Podívejte se, jak umí být říjnové počasí vrtkavé. Co všechno můžete od měsíce října očekávat, prozradí Dagmar Honsová na videu:



Zdroj: Youtube

Paprsky využijte k práci

Sluneční paprsky ještě vykukují za obzorem, ovšem jejich intenzita je stále slabší. Pomalu se zkracují dny a tma přichází mnohem dřív. Přesně toto je doba, kdy je potřeba na zahradě a záhonech vyladit několik důležitých kroků.

Sběr opozdilců

Hlavní sklizeň už máte s největší pravděpodobností za sebou, ovšem právě nyní může dozrávat ještě pár opozdilců mezi hruškami a jablky. Pokud na některé takové čekáte, je ten pravý čas sklidit i je.

Neotálejte, aby neponičily úrodu první mrazíky, byla by to škoda. Zároveň můžete ještě některé záhony využít k pěstování vitaminy nabitých salátů. Ideální je polníček a špenát. Ředkvičky také zvládnou dozrát do Vánoc.

close info Shutterstock zoom_in V říjnu ještě vysazujte jarní cibuloviny

Ať je zase krásně

Říjen je také ideální doba k výsadbě cibulovin okrasných květin, abyste se z nich mohli na jaře potěšit. Připravte si tedy cibulky tulipánů, kosatců, hyacintů. Začátkem října stihnete zasadit i zapomenuté narcisy. Šanci dejte i okrasným dřevinám, ty vaši zahradu neskutečně projasní. Jaké jsou možnosti a ze kterých okrasných dřevin nejlépe vybírat, se podívejte na YouTube kanál správná bydLenka:

Zdroj: Youtube

Nezapomeňte na trávník

Mysleli jste, že trávník naposled posekáte a je hotovo? Zklameme vás. Zhruba do poloviny října mu dopřejte pravidelný sestřih. V půlce měsíce jej pak posekejte naposled, přičemž ho ponechte malinko delší, lépe odolá prvním přízemním mrazíkům. Zároveň nezapomeňte na bylinky. Do teď se jim venku skvěle dařilo, ovšem stále chladnější počasí jim velkou radost rozhodně neudělá. Křehké bylinky ukliďte domů, odolnější pak zazimujte.



Zdroje: prima-receptar.cz, chmi.cz