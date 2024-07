Chcete si zajistit bohatou úrodu bylinek až do konce letošní sezóny? Začátek léta je pro některé z nich posledním obdobím možného řízkování.

Léto se rozjelo v plném proudu a s ním nastal i ideální čas na množení bylinek řízkováním. Mnoho druhů bylinek se v tuto dobu už rozrůstá na plné obrátky a vy si můžete založit na další budoucí sazenice. Díky tomu si zajistíte mnohem bohatší úrodu.

Které čtyři bylinky byste měli řízkovat právě teď, abyste nezmeškali jejich ideální vegetační fázi?

Jak rozmnožit levanduli řízkováním? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Bylinkový ráj Michaela:

Zdroj: Youtube

Bazalka

Tato aromatická bylina je nezbytnou součástí italské kuchyně a skvěle se hodí i do salátů, omáček a na pesto. Bazalku lze sice řízkovat během celého léta, ale nejlepších výsledků dosáhnete právě teď v červenci a počátkem srpna, kdy je rostlina plná energie.

close info Shutterstock.com zoom_in Mátu si snadno rozmnožíte řízkováním.

Máta

Máta je osvěžující bylina, jejíž využití je velmi pestré. Je výborná do čajů, salátů, koktejlů a dezertů. Je to s ní dost podobné jako s bazalkou. Klidně ji řízkujte i v pozdním létě, ale možná se už nedočkáte takového úspěchu v pěstování. Takže se této činnosti pověnujte raději právě teď nebo v nejbližší dobu.

Oregano

Oregano je lehce pikantní bylina, která se skvěle hodí na pizzu, do těstovin a mnoha omáček či pomazánek. Nejlepší čas na řízkování oregana je během července a srpna, kdy je rostlina nejbujnější a v plné síle.

Tymián

Tymián je úžasná bylina s příjemnou vůní, která se hodí do masových pokrmů, zeleniny a polévek. Můžete ho řízkovat po celou vegetační dobu, ale nejlepší výsledky dosáhnete na jaře a v létě. Můžete si ho velice snadno namnožit řízky z postranních výhonů, ty odřízneme i s uzlinou, a to vždy koncem jara nebo začátkem léta.

close info Profimedia zoom_in Nejlepší čas na řízkování oregana je během července a srpna, kdy je rostlina nejbujnější a v plné síle.

Jak na řízkování bylinek

Vyberte si zdravou a silnou rostlinu a ostrým nožem odřízněte řízek o délce asi 10 cm. Řez by měl být těsně pod uzlem, tedy místem, kde z větve vyrůstají listy. Odstraňte spodní listy z řízku a namočte konec do stimulátoru zakořenění.

Poté ho zasaďte do květináče naplněného vlhkým substrátem a umístěte na teplé a světlé místo. Půda by měla být dostatečně vlhká, ale nikdy přemokřená. Zhruba do 2 až 3 týdnů pustí řízek nové kořeny a začne se plně vyvíjet.

Zdroje: www.fajntip.cz, www.living.iprima.cz, www.prirodnizahradytrejbal.com