Přichází ten správný čas na řízkování muškátů: Jak na to? Postup krok za krokem

Pelargonie, česky muškát, je květina, kterou si všichni nepochybně pamatujeme z prázdnin u babičky, z letního pobytu na chalupě nebo z krásně rozkvetlého balkonu, kterým se maminka vždy pyšně chlubila ostatním sousedkám. Jak na to, aby stejně bohatá nadílka pestrobarevných květů zdobila letos i naše balkony a okenní parapety?

Základem úspěchu je správné zazimování rostlin a následná jarní údržba. A přestože doba vegetačního klidu trvá většinou až do konce března, únor je ideální právě pro postupné probouzení ze zimního spánku.

Jarní údržba krok za krokem

Pokud muškáty přechováváme přes zimu na světlém místě, budou rostliny stále hezky zelené a jejich vrcholky vhodné k jarnímu množení. Pozor ale na přechovávání rostlin na teplém stanovišti, teplota by se neměla vyšplhat nad 15 °C, protože výhonky takto skladovaných rostlin jsou slabé a řízky z nich by v létě tak hezky nenakvetly. Muškáty napřed pečlivě zkontrolujte, najdete-li známky hniloby a plísně, ihned je odstraňte. Suché výhonky a zažloutlé listy odstraňte také.

Při přesazování si dejte pozor, abyste rostliny umístili do kvalitního substrátu. Zdroj: encierro / Shutterstock.com

Jak na řízky

Následně můžete přistoupit k samotnému řízkování. Jakou část rostliny k řízkování použít určuje konkrétní druh pelargonie, nejčastěji se ale setkáváme s řízkováním z vrcholových stonků, které po zakořenění rostou nejrychleji. V případě řízků z vyzrálých stonků rostliny je nejprve nutné počkat na vytvoření pupenů.

Řízek by měl být dlouhý přibližně 10 cm a mít dva až tři listy. Spodní část řízku seřízněte těsně pod očkem a držte při tom mírně šikmý sklon. Výhonky pak nechte den zaschnout a následně je zapíchejte do sadbových květináčků. Používejte při tom lehký substrát určený pro množení rostlin, ideální je směs rašeliny a písku v poměru 1:1. Pomoci si můžete urychlovačem růstu kořenového systému, do kterého stačí spodní část řízku před zasazením rychle namočit, není to však nutnost, protože rostlinky zvládnou zakořenit i samy velmi dobře během následujících tří týdnů. Dopřejte jim k tomu světlé místo s teplotou mezi 20 až 23 °Celsia.

Pomoci si můžete i urychlovačem růstu kořenového systému, do kterého stačí spodní část řízku před zasazením rychle namočit. Zdroj: Shutterstock

Příprava truhlíků

Z plných a bohatých květů se u muškátů můžeme těšit zhruba tři sezóny po sobě. Pravdou však je, že staré rostlinky nakvétají s každým rokem méně a méně, a je proto velmi důležité se muškátům hned zjara intenzivně věnovat. Odměnou nám bude po zbytek léta nenáročná květina, jejíž údržba už si nebude žádat tolik pozornosti. Po odebrání řízků zkraťte rostlince ještě kořeny přibližně na jednu třetinu délky a očistěte je od staré zeminy. Následovat bude přesazení rostliny a výměna starého substrátu.

Drenážní vrstvu v podobě štěrku nebo keramzitu zasypte speciálním substrátem pro pelargonie. Zdroj: Shutterstock

Na dno truhlíků navrstvěte drenážní vrstvu v podobě štěrku nebo keramzitu a tu následně zasypte speciálním substrátem pro pelargonie. Pak už stačí rostliny zasadit a přihnojit kvalitním hnojivem, nejlépe tabletovým, které potřebné živiny uvolňuje postupně. Zálivku udržujte mírnou a zvyšujte ji postupně s přibývajícími listy. Pokud jste dosud přechovávali muškáty v chladném sklepě nebo skleníku, je nyní vhodné přesunout květiny do světlé místnosti s teplotou okolo 18 °C. S venkovním umístěním počkejte do května, ranní mrazíky by totiž staré i nově vypěstované rostlinky mohly zahubit.

