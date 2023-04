Uřízněte větvičku rododendronu a píchněte do země. Nebudete věřit, co se stane

Pokud chcete mít na zahradě stejně krásný rododendron jako váš soused, požádejte ho o pár řízků. Je to jeden z možných způsobů množení, a hlavně je bez složité námahy.

Rododendrony patří mezi jedny z nejkrásnějších zahradních keřů, a především v období květu jsou naprosto nepřehlédnutelné. Dají se množit hned několika způsoby. Množení semeny nebo křížením patří mezi méně využívané, nejčastěji se tato rostlina množí řízkováním a hřížením.

Rododendrony každého učarují

Rododendrony jsou okouzlující nejen vzhledem, ale i svými poetickými názvy. V sousedním Rakousku mu říkají alpská růže, u nás ho můžete znát jako pěnišník. Tímto termínem pojmenoval rostlinu jeden z nejvýznamnějších českých botaniků 19. století, český lékař Karel Bořivoj Presl. Latinský název Rhododendron vychází z řeckého slova „rhodos“, tedy znamená růžový, červený, a „dendron“znamená strom.

Jak provést řízkování

K množení používejte vždy jednoleté polovyzrálé výhony, které jsou ohebné, ale již částečně zdřevnatělé. Zároveň by měly být alespoň 10 cm dlouhé. Pokud se jedná o druh s většími listy, zmenšete listovou plochu na polovinu a klidně i třetinu. Díky tomu nebude docházet k tak velkému výparu vody, což by řízek poměrně zatěžovalo.

Rododendrony patří mezi jedny z nejkrásnějších zahradních keřů Zdroj: Mira Drozdowski / Shutterstock

Jak vést řez rododendronu

Řízky seřízněte ostrým nožem, a to krátkým šikmým řezem, který pak na řízcích ošetřete růstovým stimulátorem. Následně řízky zapíchněte do substrátu, a to vždy mírně šikmo a dlouhým řezem dolů.

Jaký substrát k množení rododendronu použít

Řízky takto nechte zakořenit v nádobě s rašelinou a pískem, které by měly být smíchány v poměru 1:1. Použít můžete i čistou rašelinu. Písek lze také nahradit perlitem nebo drceným polystyrenem. Na dno umístěte drenážní vrstvu ze štěrku nebo písku.

Jak na množení a bohaté kvetení rododendronů? Zdroj: Shutterstock.com / Debu55y

Teplo a dostatek vláhy

Řízky zalijte, přikryjte sklenicí, dobře jim bude na polostinném místě při teplotě kolem 20 °C. Substrát byste měli po celou dobu udržovat mírně vlhký.

Jak na bohaté kvetení rododendronu?

Jak provést hřížení rododendronu

Jedná se o jiný druh vegetativního množení rododendronů. Pokud máte již rozrostlý keřík, stačí, když větve, které dosáhnou na zem, ohnete a vsadíte do půdy. Nejprve si vyznačte, kde rýhu pro vsazení vyhloubíte a na vyznačeném místě prutu, který bude v půdě, seřízněte kůru. Podpoříte tak tvorbu budoucích kořenů. Výhon byste měli zajistit provázkem a kolíkem nebo zahradní svorkou, ale stačit bude i kámen. Asi tak po 2 letech je možné tento výhonek s již dostatečně vyvinutým kořenovým systémem odříznout od mateční rostliny a samostatně zasadit.

