Je nejvyšší čas ořezat rododendron: Omladí se, obrazí a zase bohatě pokvete

Pěstujete na zahradě rododendron? Krása jeho květů je pro letošní sezónu u konce. Co pro rostlinu nyní můžete udělat, aby měla ty nejlepší podmínky k dalšímu růstu? Dopřejte jí zmlazovací řez.

Rododendrony jsou jedním z nejžádanějších keřů a patří ke stálicím českých zahrad. Nejenže tvoří nepřehlédnutelnou a okouzlující zelenou oázu, ale zároveň nádherně kvetou. Do rodiny rododendronů patří pěnišníky a azalky, mezi kterými je jen velmi malý rozdíl. Ten zásadní je v tom, že azalky jsou opadavé, ztrácejí tedy na zimu listy, ale jinak se jedná pouze o drobné rozdíly.

Byl váš rododendron letos téměř bez květů?

V tom případě rostlina většinou potřebuje radikálně zmladit nebo tvarovat do podoby živého plotu. K optimálnímu růstu a hojnosti květů, které jsou nepřehlédnutelné, vyžadují rododendrony jisté podmínky. A vhodně zvolený řez je jedním z nich.

Nejvhodnější je řez ve chvíli po odkvětu, tedy v průběhu června a počátku července. Zdroj: profimedia.com

Zmlazování rododendronů

V současné době nabízené hybridy poměrně rychle rostou, a to hlavně v období od jara až do počátku letních prázdnin. V dalším období rostlina vyzrává a v tuto dobu se její výhonky zpevňují a postupně dřevnatí. Některé opravdu rychle rostoucí kultivary rododendronů se po 10 až 20 letech proměňují v obrovské rostliny, které mohou začít v zahradě časem i překážet a utiskovat ostatní zeleň.

Takže je výhodou, že se mohou zmlazovat. Abyste rododendron podpořili a dočkali se v další sezoně početného množství kvalitních květů, rozložte vždy zmlazování do dvou až tří let. Nebo můžete každý rok zmladit pouze část keře, či odstřihnout jen nepohodlné velké větve. V žádném případě se nemusíte bát hlubšího řezu. Rostlina tento zásah snáší poměrně dobře a brzy opět znovu nasadí na květy.

Kdy rododendron zmladit

Nejvhodnější je řez ve chvíli po odkvětu, tedy v průběhu června a počátku července. I v tomto období ještě narostou nové výhony, které do zimy vyzrají. V případě, že byste provedli řez brzy zjara, vystavili byste v našich klimatických podmínkách nové výhony možnému omrznutí a zaschnutí. Letním řezem dopřejete keři nové vitální větve s hustými listy, díky kterému bude lépe chráněný před nepříznivým počasím.

Jakým způsobem zkracovat

Jakmile si vyberete větve k řezu, zkraťte je na délku 30 až 60 cm a ponechejte na nich čípky, z kterých rostlina později obrazí a vytvoří shluk nových výhonků. Do několika týdnů se olistí a postupně zdřevnatí.

Když zmlazování rozložíte do 2 až 3 let, bude váš rododendron dlouhá léta při plné síle. Zdroj: profimedia.com

Nikdy radikální řez

Jak bylo řečeno, omlazujte postupně. Nikdy byste neměli keř doslova „oholit“, v ten moment potřebuje mnoho energie k novému růstu. Když zmlazování rozložíte do 2 až 3 let, bude váš rododendron dlouhá léta při plné síle. Dalším úskalím radikálního řezu je i to, že květů byste se pravděpodobně dočkali až za dva či tři roky.

