Jak pěstovat rododendrony: Při správné péči se dožijí i 100 let

Rododendrony patří rozhodně k oblíbeným okrasným keřům. V lázeňských městech bývají rododendrony často ozdobou promenád a parků, a když rozkvetou, jen málokdo dokáže odolat takové barevné nádheře. Víte, jak správě o působivé rododendrony pečovat?

Zdroje: www.tipio.cz, cs.wikipedia.org

Poznejte rododendrony

Péče o rododendrony není nijak náročná, ale vždy pomůže znát původ rostlin. I když z botanického hlediska do skupiny rododendron patří i azalky, péče o ně není stejná. Tyto nádherně kvetoucí keře si rozhodně můžete spojovat s Čínou a Japonskem, ale rozšíření tohoto druhu sahá mnohem dál než jen do Asie. Vysokohorská úbočí Nepálu, ale i tropy, tundry, území v Austrálii či na severu Ameriky znají rododendrony. Do této skupiny totiž patří přes 1000 druhů většinou stálozelených keřů či stromů s nepravidelným kmenem. Různé druhy rododendronů jsou symbolem Kašmíru a Pákistánu, Nepálu, Západní Virginie či státu Washington.

Posezení pod kvetoucími rododendrony. Zdroj: Shutterstock.com / Debu55y

O rododendrony je třeba pečovat

Obecně lze říci, že rododendrony čili pěnišníky preferují propustné kyselejší půdy. Konkrétně jim svědčí pH mezi 4,5 až 5,5. Existují však i výjimky.

Nejideálnější dobou k výsadbě je jaro, respektive březen až květen, nebo naopak konec sezony. Podzimní výsadba se provádí v září či říjnu.

Tyto keře mohou zvládnout i výsluní, ale mnohem lépe jim je na stinných a vlhkých stanovištích.

Množení rododendronu je možně řízkováním, štěpením i hřížením.

Rododendrony potřebují vláhu

Protože je pro rododendrony velmi důležitá vláha, také stanoviště by mělo být chráněné, aby rychle neprosychalo. Především po výsadbě je nutné udržovat půdu v okolí rododendronů vlhkou. Později během roku stačí rostliny zalévat jednou týdně.

Pamatujte, že kořenový systém může sahat mnohem dál než koruna keře a zalévejte také podle toho.

K rostlinám, kterým svědčí kyselá půda, patří rododendrony. Zdroj: Sergey Kamshylin / Shutterstock.com

Přilepšete rododendronům

Protože jde o rostliny, které milují kyselé, vyvarujte se v jejich okolí použití vápna, případně vápna v hnojivu. Hnojiva prospívají rododendronům kyselejší a ideální dobou použití hnojiv je doba před a po květu. Konkrétně tedy přihnojujte především v dubnu a pak až v červenci. První použití hnojiv se doporučuje až měsíc po výsadbě.

Pozor na škůdce rododendronů

Rododendrony mohou také trpět škůdci a chorobami. Klasickými nepřáteli jsou mšice, ale také například padlí. Velmi odolný škůdce je lalokonosec rýhovaný. Často si ho vůbec nevšimnete, ale spoušť po něm je nepřehlédnutelná. Pokud si nejste jisti tím, co okousává listy a pupeny, rozmístěte v okolí lepové desky a hned budete mít jasno. Proti lalokonosci fungují dobře biologické přípravky, konkrétně parazitické hlístice, které zklikvidují populaci brouka v celém širokém okolí.

Lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus) okusuje listy rododendronů Zdroj: Shutterstock.com / SusaZoom