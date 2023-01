Co byste právě teď v lednu měli udělat s rododendrony: Málokdo to ví

Víte, že rododendrony potřebují péči i v zimě? Tyto překrásné keře je nutné dobře zalévat i chránit. Jak na to? Není to nijak náročné, jen nezaspěte na vavřínech. Rododendrony mohou potřebovat vaši péči i v lednu, hlavně pokud je obleva.

Náherné rododendrony

Jste také hrdými pěstiteli rododendronů? Učarovaly vám tyto krásné keře, které nezdobí jen barevnými bohatými květenstvími, ale také tmavými pevnými lístky? Rododendrony čili česky pěnišníky jsou oblíbené a z Asie se k nám dostaly už před stoletími. Některé druhy však pocházejí také ze Severní Ameriky či Austrálie, jiné jsou dokonce původní v Evropě.

I když u nás se pěstují výlučně jako okrasné keře, které jsou působivé nejen v zahradách, ale i parcích a na promenádách lázeňských měst, pěnišníky se v různých kulturách používají také jako přírodní léčivo. V případě rododendronů se používaly listy i kořeny k léčbě nachlazení, respiračních onemocnění či bolesti hlavy. Jejich účinky jsou však komplikované a jejich nesprávné užívání může naopak vést ke zdravotním problémům, proto takové experimenty rozhodně nedoporučujeme.

Rododendrony - stálezelené keře s nádhernými květy. Zdroj: Stefan Glebowski / Shutterstock.com

Péče o rododendrony v zimě

Je dobře známo, že tyto druhy keřů patří k rostlinám, které milují kyselé půdy a změny pH ovlivňují kvetení, ale i celkový stav rostlin.

Příchod zimy může péči o rododendrony trochu zkomplikovat. Zdravé rostliny zasazené v půdě čelí i našim zimám poměrně dobře, ale pěstované v květináčích mohou zimou značně trpět. Záleží to ovšem velmi na pěstovaném druhu, protože jejich nároky na teploty se mohou velmi lišit.

Podívejte se na toto video v polštině, a pokud nevládnete jazykem našich severních sousedů, povíme vám, oč se autor ze „Zielone Pogotowie“ čili zelené pohotovosti podělil.

Rododendrony v zimě potřebují vláhu i ochranu

Ve videopříspěvku autor názorně ukazuje zahradu, a především vysazené rododendrony při teplotě okolo -4 °C. Vysvětluje, že stav rostliny během teplot pod nulou závisí především na celkovém zdravotním stavu rostlin a také jejich stáří. Rododendrony, které si vedou hůře než jiné, mají zelené, ale svěšené listy kvůli tomu, že mají málo vody.

Rododendron potřebuje vláhu i v zimě Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stejné rostliny, které však nejsou vystaveny slunci a větru si dokáží udržet listy a celkový vzhled v dobré kondici. Proto je vhodné rostliny zaclonit. Autor přímo poukazuje na to, že je důležité zabránit slunci a větru, ale není nutné keř obalit materiálem k zazimování, neboť nejde tak moc ani o teploty jako o schopnost udržet si dostatek zásoby vody. Rododendrony nebalte do folie, která by je mohla zbytečně zahřát, ale naopak do materiálů prodyšných.

Výběr stanoviště je velmi důležitý z mnoha důvodů. Zdroj: Shutterstock

Proto vždy když vysazujete pěnišníky, pamatujte také na jejich správné umístění mimo přímé slunce. Rododendrony původně rostou v řídký lesích. Takové správně zvolené stanoviště pak není důležité jen v létě, kdy listy čelí slunečním paprskům, ale také v zimě, kdy mohou viditelně trpět i slabým zimním sluncem.

Před zimou je vhodné pěnišníky trochu přihrnout rašelinou nebo zeminou a listím. Nutné je také pěnišníky zalévat, a to vždy když nemrzne. V době oblevy si dejte pozor a počkete si na okamžik, kdy je bezpečné pěnišník zalít. To platí pro rosliny v zemi i v kontejneru.