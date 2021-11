Rostliny, co kvetou v zimě: V chladných měsících rozehrají vaši zahradu barvami

Během chladného počasí mnohé rostliny odpočívají a nabírají sílu i energii do další sezóny. Ale najde se mezi nimi i pár výjimek! A mohou nádherně rozzářit vaši zahradu. Existují totiž rostliny, co kvetou i v zimě. Nemáte je? Pořiďte si je.

Snem každého zahrádkáře je krásná a barevná zahrada plná květů. Zahradní sezonu jistí trvalky s letničkami, ale co v zimě? Vždy se dá najít řešení. Některým rostlinám totiž nastává čas květu právě se zkracujícími se dny a vůbec jim nevadí chlad. Které to jsou?

Čemeřice by neměla chybět na žádné zahradě

Čemeřice černá (Helleborus niger) si vysloužila přezdívku sněhová či vánoční růže, a to díky svým květům. Rozkvétají totiž už počátkem zimy. A její botanické jméno? To je odvozeno od černé barvy oddenku. Je nejčastějším druhem, který se u nás pěstuje, ale můžete si pořídit i čemeřici nachovou a východní (H. purpurascens a H. orientalis). Barvy jejich květů jsou opravdu okouzlující a velice pestré, od bílé přes růžové a modročerné až po zelenavě a purpurově fialové. Všechny druhy a kultivary u nás pěstovaných čemeřic jsou svými nápadnými listy zdobné i v době, kdy nekvetou. A výhodou je, že nevyžadují téměř žádnou péči, jsou dlouhověké a dobře rostou. Jediné, co nesnášejí, je přemokření.

Pieris japonský (Pieris japonica) Zdroj: profimedia.cz

Pieris japonský je nežný

Stálezelená dřevina z čeledi Ericaceae dorůstá do výšky 1,5 až 2 metry a vytváří kompaktní keř. Původní domovinou této rostliny je východní Čína, Thai-wan a Japonsko. Pieris má kopinaté, lesklé a sytě zelené lístky. Jejich nejmladší přírůstky jsou častokrát růžové až načervenalé. Jeho hroznovitá květenství složená z drobných kvítků bílé barvy často připomínají zvonkovité kvítky konvalinek. Po odkvětu z opylených květů vznikají semena a pro silnější růst rostlin je lepší odkvetlé květy postupně odstraňovat, aby se rostlina zbytečně nevysilovala. Dřevina vyžaduje kyselou, mírně vlhkou, propustnou, živnou půdu a nejlépe polostinné stanoviště.

Vilín prostřední (Hamamelis intermedia) Zdroj: profimedia.cz

Vilín je nejrychlejší

Nejčastěji se u nás pěstuje vilín prostřední (Hamamelis intermedia) a jedná se o druh vyšlechtěný téměř před padesáti lety z vilínů japonského a měkkého. Jeho kultivary mají velké, zvláštní nitkovité květy v barvách od světle žluté po rezavě hnědou. Vilín vynikne jako solitér na pozadí jehličnanů, kdy se v zimě bezlistý keř doslova obalí květy zářícími na dálku.

Velmi pěkně se tak vyjímá sytě žlutý kultivar Arnold Primrose, měděně červený Fresia nebo oranžový kultivar Ruby Glow. Rostlina si květy před mrazem chrání zvláštním způsobem, při nízkých teplotách se korunní plátky stáčí dovnitř květu a při oteplení se znovu narovnávají. Vilín je dlouholetý otužilý keř, škůdci ani chorobami netrpí, pouze špatně snáší přesazování. Proto je dobré vybrat hned od začátku místo, kde bude mít dostatek prostoru i v pozdějších letech.

Talovín (Eranthis hiemalis) Zdroj: profimedia.cz

Talovín vyloudí úsměv a oznámí blížící se jaro

Talovín (Eranthis hiemalis) je jedna z nejpůvabnějších brzkých předjarních květin. Z podzemních oddenků vyrůstají během zimy vzrostné vrcholy a z nich obvykle už počátkem února vyrostou nádherné zářivě žluté, miskovité květy. Na krátkých stopkách vypadají jako malá sluníčka vykukující ze sněhu. Postupně se květní stopka prodlužuje a při odkvétání se objevují na rostlině i listy. Vegetaci talovín ukončuje během jara, listy zasychají a rostlina zatáhne do mrazuvzdorného zásobního orgánu.

Kalina bodnanská (Viburnum bodnantense) Zdroj: profimedia.cz

Kalina vám provoní zahradu

Větvičky kaliny bodnanské (Viburnum) bývají obalené růžovými kvítky v době, kdy ostatní rostliny v zahradě odpočívají. Květy navíc nádherně voní. Výborným stanovištěm pro tuto rostlinu bude například místo poblíž vchodu do domu, umístění u terasy, altánu a podobně.

