Spojte příjemné s užitečným! Můžete se o to rozhodně pokusit, pokud chcete ze zahrady odradit škůdce i dotěrný hmyz jako jsou mouchy a komáři. Kterých deset rostlin vám s tím může pomoci? Jsou to především aromatické a někdy i velmi hezké bylinky, které vás potěší pohledem, vůní i chutí!

Rostliny vám pomohou proti dotěrnému hmyzu

Jaká je to krása, když po dešti všechno bují zelení a chystá se do květu! Jenže zahrada není akvárium nebo schovaná pod skleněnou kopulí. Jen pár metrů za plotem už roste lebeda a všude se pídí a poletuje hmyz, drobní živočichové se schovávají v křoví a ptáci nad tím vším poletují.

Ač je jisté, že všechno živé z poza plotu se k vám do zahrady také dostane, díky některým rostlinám nebude vaše zahrada prioritním cílem škůdců, kteří by spořádali vytouženou zeleninu a tolik očekávané květy okrasných rostlin. Navíc stejné rostliny odradí i nepříjemné mouchy a nenechavé komáry. Které rostliny vysadit, abyste je udrželi stranou?

Podívejte se na toto video z tvorby YouTube kanálu Decorify Home & Garden. Prozradí vám, kterých 10 bylin funguje nejlépe proti mouchám a komárům.

Zdroj: Youtube

Repelentní bylinky proti komárům i škůdcům

Rostliny odpuzující škůdce a komáry jsou především aromatické bylinky, které u nás běžně rostou na zahradách. Patří mezi ně třeba úžasná šalvěj. Ta má typicky fialovomodré květy a lístky jsou až sametově stříbřité, někdy i panašované.

O vůni ani nemluvě! Šalvěj hajní navíc nabízí varianty s bílými či nachovými květy. Kromě toho, že je šalvěj úžasně nenáročná a krásná trvalka, působí repelentně proti komárům, ale také můrám i drobným hlodavcům.

Další na řadě je také oblíbená bylinka, ale jen tak ji vysadit do záhonu není radno. Máta peprná je sice ohromně chutná, prospěšná a repelentní, ale díky tomu, jak velmi aktivně odnožuje a prorůstá do vzdálených záhonů, jde spíš o plevel.

Pokud neholdujete přírodnímu vzhledu zahrady, kde si může máta dělat co chce, raději zvolte větší, třebas zapuštěnou nádobu v blízkosti vchodu do domu, oken či pergoly. Také máta totiž odrazuje dotěrný hmyz jako jsou krvelační komáři a nesmírně otravné mouchy.

close info Shutterstock zoom_in Obyčejná šalvěj udělá v zahradě velkou parádu a zároveň odpudí nepříjemný a škodlivý hmyz.

Komáry by měla odpuzovat nejen kopřiva, ale také rozmarýn. Obě tyto rostliny můžete mít v blízkosti posezení, nicméně mít v zahradě kopřivu nebývá typickým snem zahrádkářů. Nicméně z ní můžete připravit postřik nebo jíchu, které lze také využít jako repelentní prostředky pro odpuzení škůdců na vašich záhonech.

V letních měsících se nemusíte bát venkovního pěstování i jinak zimomřivé bazalky. Také ona odpuzuje mouchy a komáry, ale jemná bazalka může v nepříznivém počasí trpět. Pokud hledáte odolnější rostlinu, sáhněte po některé z odrůd, které jsou pevnější vzrůstem, list mají o něco rovnější a tvrdší, nicméně aroma je stejně výrazné. Také tyto varianty jsou velmi vhodné do pokrmů teplé i studené kuchyně.

Bazalka je také oblíbenou doprovodnou rostlinou a výborně se hodí do jednoho záhonu k rajčatům, paprikám, okurkám, cibuli i česneku. Odpuzuje totiž také mravence, mšice a roztoče, které mohou tyto plodiny trápit.

Slimáky prý odpuzují velmi aromatické druhy koření jako rozmarýn, tymián, šalvěj, levandule, kopr či pelyněk.

close info Shutterstock zoom_in Krásné řebčíky prý odpuzují krtky.

Jaké další rostliny odpuzují komáry a škůdce?

Vyskytují-li se na vaší zahradě rok co rok krtci a hraboši, zkuste osázet zahradu afrikány, měsíčkem, ale také zdobnými řebčíky královskými či Kleopatřinou jehlou. Prý i tyto exoticky vzhlížející rostliny jsou pro hraboše a krtky nepříjemným překvapením, kterému se raději vyhnou.

Také tato rostlina vás velmi potěší. Nejenže působí repelentně, je také velmi žádaná a krásná, voňavá i léčivá. Je to levandule, jejíž mocné aroma přiláká včelky, čmeláky a motýly, ale nevoní komárům a mouchám.

V některých zahradách či na jejich okrajích se zachoval také planě rostoucí vratič. Je to rostlina velmi houževnatá a květy se hodí například i do suché vazby. Vratič se také osvědčil pro své insekticidní účinky. Vyhýbají se mu komáři, ale také šatní moli.

Pokud vás lákají docela jiné rostliny a bylinky už vás nebaví, mohlo by vás zajímat i ageratum odpuzující především komáry. Český název zní nestařec a je to letnička pocházející z Jižní a Severní Ameriky. Narazit můžete na nízké i vyšší rostliny, protože existuje více variant. Někdy jde tedy o téměř půdokryvný jen deseticentimetrový porost, jindy se tyčí nestařec až do půlmetrové výšky. Rostlina má hezké střapaté květy a vy si ji můžete prohlédnout například na naší titulní fotce.

Zdroje: gardendesign.com, modernizahrada.com