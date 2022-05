Do stinného vlhkého koutu se skvěle hodí přesličky: Kousek pravěku v zahradě!

Ano, přeslička není zrovna prvoplánová krasavice, ale pokud jí vezmete na milost, určitě se vám to vyplatí.

Toužíte mít krásnou a originální zahradu? Pak zvažte, jestli nestojí za to do ní přizvat i přesličku. Tahle pravěká rostlina má zvláštní kouzlo. Vyzařuje z ní nespoutanost divoké přírody, která dodá úhledné městské či venkovské zahrádce zajímavý kontrast a šmrnc. Přeslička miluje vlhkou půdu, proto se jí nejlépe daří poblíž vodních ploch. Zasaďte ji třeba poblíž zahradního jezírka, které se rázem promění v lesní tůňku. Pokud chcete tenhle efekt ještě více znásobit, zkombinujte přesličku s dalšími vodními či bahenními rostlinami, jako je třeba touleň srdčitá (Houttuynia cordata), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) nebo bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora).

V současné době existuje 35 druhů přesliček. K zahradnímu vysetí jsou ale vhodné pouze určité odrůdy. Zdroj: Shutterstock

Druhy přesliček na zahradu

V současné době existuje 35 druhů přesliček. K zahradnímu vysetí jsou ale vhodné pouze určité odrůdy, z nichž nejvíc zdobná je přeslička japonská (Equisetum japonicum). Jde o rostlinku, která dorůstá až 80 centimetrů, má duté, článkovité lodyhy, které leckomu mohou připomínat bambus. Výhodou téhle přesličky je její odolnost. Bez problémů (aniž byste ji museli zakrývat), přečká i tuhý mráz.

Další odrůdou, o které byste mohli uvažovat, je přeslička skřípinovitá (Equisetum scirpoides). Pochází ze severní Ameriky, kde lemuje toky řek. Na rozdíl od japonské odnože, je vysoká jen 30 centimetrů a má článkovitý stonek, oddělený hnědými „kolínky“, který jí přidává na zajímavosti. Přeslička skřípinovitá je mrazuvzdorná, vhodná k vodě nebo do smíšených výsadeb. Zahradníci doporučují ji zasadit alespoň ve třech kusech, aby dostatečně vynikla. Chcete vyzkoušet něco speciálního? Pak jsou tu teplomilné přesličky Přeslička Elegia capensis nebo Chondropetalum tectorum. Pokud se do nich zamilujete, počítejte s tím, že nesnášejí chlad. Teplota pod 12° C je pro ně téměř likvidační. Proto je nejlepší umístit je do zimní zahrady.

Přeslička japonská (Equisetum japonicum) Zdroj: Shutterstock

Pěstování: Kde se jí bude dařit?

Přesličky nekvetou a množí se výtrusy z výtrusnic. Pokud je toužíte mít na zahradě, je výhodnější si koupit přímo sazenici ve specializované prodejně na vodní rostliny. Přesličky si nejvíce libují v mokré a kyselé půdě. Proto je ideální je vysadit poblíž zahradního jezírka, kde mají všechno, co potřebují. Snažte se najít stanoviště, kde je slunce nebo alespoň polostín. Pokud se vám to nepodaří, nic se neděje. Rostlinka je natolik odolná, že přežije i ve stínu.

Černá ovce mezi přesličkami

Nejen mezi lidmi se najde nějaký otloukánek, ale i mezi přesličkami. Zatímco dekorativní druhy téhle rostlinky jsou na českých zahradách vítané, přeslička rolní má dveře zavřené. Důvodem je její rozpínavost. Pokud tuhle „zelenou kolonizátorku“ včas nezabrzdíte, okamžitě se nastěhuje na trávník, záhon nebo chodníku. Má velmi propracovaný kořenový systém, takže zbavit se jí není jednoduché. Jediný, kdo dokáže tuhle divošku trochu zkrotit, je vlčí bob, který má hluboké kořeny, a drží přesličku trochu na uzdě. Ale jak už to bývá, nic není jednoznačné. I přeslička rolní má svou vlídnou tvář – její odvar funguje jako biologická zbraň proti škůdcům. Ale ani to zahradníky často neobměkčí a zbavují se přesličky rolní, například i pomocí horkého vzduchu.



