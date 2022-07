Aby balkonovky během dovolené neuschly: Samozavlažování vyrobíte snadno a zdarma

Čeká vás vysněná odpočinková dovolená? Blahopřejeme! Jen nezapomeňte na své rostliny, aby po dobu vaší nepřítomnosti nestrádaly žízní. Nečekalo by vás doma po návratu moc milé překvapení. Máme pro vás řešení a pár osvědčených vychytávek na domácí samozavlažovací systémy.

Jak zalévat květiny, když nebudete delší dobu doma? Tuto otázku si pokládají mnozí z nás, ale věřte, že nejde o žádný neřešitelný problém. Stačí využít několika osvědčených rad a triků, které zajistí dostatek vláhy rostlinám po delší dobu tak, aby neuschly a zůstaly krásné.

Pořiďte si zavlažovací koule. Jde o velice praktickou a často i dekorativní „věcičku“, kterou využijete jak doma, tak i na zahradě či terase. Zdroj: shutterstock.com

Využijte samozavlažovací truhlíky

Jestliže jste vysadili na jaře do samozavlažovacích truhlíků, máte velkou výhodu! S přehledem totiž zabezpečí vašim rostlinám dostatek vláhy i po dobu několika dní, některé i týdnů. V případě, že si chcete truhlík pořídit, dbejte na to, aby měl systém odvodnění. Hodí se to ve chvíli, kdy bude hodně pršet, protože rostliny nebudou stát ve vodě a kořenový systém nebude ohrožen hnilobou. Věnujte také dostatečnou pozornost prostoru na zeminu, protože každá rostlina potřebuje ke správnému růstu dostatek výživné půdy.

Pořiďte si zavlažovací koule

Jde o velice praktickou a často i dekorativní „věcičku“, kterou využijete jak doma, tak i na zahradě či terase. Koupit ji můžete v plastovém i skleněném provedení. Otvorem ve stonku koule napustíte dovnitř vodu a pak ji stonkem zasunete do substrátu k rostlině. Voda se bude uvolňovat postupně do zeminy a nebude hrozit přelití.

Skvělým řešením jsou použité PET lahve

Že už nic před dovolenou nestíháte, natož jít koupit něco pro kytky? Využijte prázdné plastové lahve! Jde o velice jednoduché a spolehlivé řešení. Jejich velikost by měla odpovídat velikosti truhlíku, květináče nebo venkovní nádoby.

Postup:

Do víčka PET lahve udělejte několik otvorů slabým hřebíkem.

Nůžkami vystříhněte menší otvor do obráceného dna lahve, aby se do lahve mohl dostat vzduch a abyste tudy snadno doplnili vodu.

Potom každou láhev otočenou dnem vzhůru opatrně zapíchněte do zeminy v květináči nebo truhlíku.

Otvorem ve dnu nalijte dostatečné množství vody a hurá na dovolenou!

Pozor!

U menších květináčů volte plastové láhve o objemu 0,5 l a láhev pro jistotu opřete o stěnu nebo blízké okno, aby se nevyvrátil celý květináč.

Že už nic před dovolenou nestíháte, natož jít koupit něco pro kytky?! Využijte prázdné plastové lahve! Zdroj: shutterstock.com

Provázek a kbelík s vodou je jistota

Vyrobte si vlastní zavlažovací systém, který si zvládne udělat naprosto každý, a to během chvilky. Bude v době vaší nepřítomnosti zalévat rostliny za vás. Naplňte si kyblík vodou a umístěte ho o něco výš, než je místo, kam jste shromáždili květiny. Do kbelíku s vodou vložte několik konců hrubších provázků nebo vlněných přízí podle počtu květníků, a to až na samé dno. Druhé konce zahrabte do zeminy v jednotlivých květináčích. Voda bude po provázku samovolně stékat a na několik dnů bude vašim květinám spolehlivě dodávat vláhu. Doba záleží na velikosti zvoleného kbelíku.

