Vysaďte tyto rostliny k posezení na zahradě a komára ani nezahlédnete

Komáři k letnímu období patří, i když nás jejich přítomnost neskutečně vytáčí. Jakým způsobem jejich výskyt na zahradě alespoň trochu omezit? Zasáhněte už teď na jaře a ozsázejte si okolí pergoly či sezení rostliny, které komáry odpudí!

Jeden jediný vysoký tón „bzzzz“ a lidé se v tu ránu dokážou změnit v sebepoškozovacího maniaka. Komáři nás vytáčí celé léto, doma i venku, nedá se jim jen tak uniknout, prostě si nás vždy najdou! Chcete jejich výskyt trochu omezit alespoň na terase nebo u venkovního sezení? Můžete se o to pokusit nejrůznějšími rostlinkami, které komáři zrovna dvakrát nemusí. Vy se budete kochat zelení kolem sebe a komáři se tomuto místu budou vyhýbat. Za zkoušku to stojí, co říkáte?

Aksamitník

Že vám to nic neříká? A co afrikán, to už je lepší, že? Oblíbená letnička sice někomu nemusí úplně vonět, ale svou neblahou vůní odpuzuje i komáry. Tvrdí se, že se jí vyhýbají i plzáci, ale pokud jste to vyzkoušeli, jistě jste zjistili, že afrikány slimáci naopak považují za vybranou lahůdku. Afrikán patří mezi odolné jednoleté rostliny, kterým se celkem významně vyhýbají choroby i škůdci.

Máta

Máta svou vůní nabádá k přípravě mojita, ale komáři se od ní budou držet dál. Tím pádem i od mojita, které si budete moci vychutnat pod přístřeškem o teplé letní noci - pokud si ji tedy blízko přístřešku do květníku vysadíte. Mátě se rozvine rozsáhlý kořenový systém, buďte proto opatrní, pokud ji sázíte do volného prostranství. Může se vám rozrůst až moc.

Muškát

Existuje kříženec citronové trávy a africké pelargonie s citronovou vůní, který komáry přímo odhání. Pěstuje se stejným způsobem jako klasický muškát. Vyžaduje slunné stanoviště, ale rozhodně od něj neočekávejte bujné květenství.

Molice

Letnička, která se nejčastěji pěstuje společně s muškáty, protože dohromady vytváří krásnou scenérii. Pěstování molice není náročné, naopak ho zvládne i úplný začátečník. I když se zprvu zdá jako nenápadná zelenobílá kráska, její šlahouny mohou dosahovat i 2 metry.

Meduňka

Další bylinka, která zabije dvě mouchy jednou ranou. V tomto případě se hodí spíš napsat „dva komáry jednou ranou“. Meduňka vám bude nápomocná na nejrůznější neduhy, například při nespavosti, bolestech hlavy, stavech paniky, při střevních potížích apod. Meduňku, jakožto trvalku, můžete pěstovat ve volné půdě i v květináči. Disponuje hlubšími kořeny, proto zvolte vyšší květináč.

Měsíček

Opět bylinka, kterou můžete hojně využít v případě zdravotních trápení. Poradí si s podrážděnou pokožkou, podpoří trávení i dýchací systém. Měsíček se vysévá rovnou do půdy a to cirka od dubna. Můžete ho mít na záhonu, ale i v truhlíku na pergole. Jedná se o jednoletou bylinku, která dosahuje výšky cca 30 – 60 cm.

Další rostliny odpuzující komáry

levandule

citronová tráva

bazalka

rozmarýn

šanta kočičí

česnek

