Jaké rostliny se hodí na balkony orientované na sever a jaké na jih?

Pokud si chcete ze svého balkonu nebo terasy udělat oázu klidu plnou zeleně a nejrůznějších květin, vždy myslete na to, na jaké světové straně se nachází. Pro rostliny je totiž velký rozdíl, zda jsou celý den na sluníčku nebo na ně zasvítí jen občas.

Ať už je váš balkon na severní, jižní, východní nebo západní stranu, tak si na něm můžete vybudovat malou zahrádku, kterou si zamilujete. Stačí dodržovat určitá pravidla, která říkají, jaké druhy rostliny se mají na jakou světovou stranu vysázet.

Ideální jsou balkony orientované na východ či jihovýchod, jejich majitelé mají situaci snadnou. Balkony na sever bývají často studené a jižní naopak příliš slunné. Tam v létě svítí slunce tolik hodin, že to spousta rostlin nepřežije.

Východní strana

Na východní straně by se mělo dařit téměř všem rostlinám. Stačí, aby byly řádně zalité a v poledne na ně nesvítilo přímé slunce. Ideální je tato poloha pro bylinky, jako jsou petrželka, pažitka nebo šalvěj. Dají se zde pěstovat ale i saláty, ředkvičky či hrášek. Tyto balkony jsou ideální také pro keříčková rajčátka nebo jahody.

Šalotku si můžete vypěstovat i v truhlíku na balkoně. Zdroj: Lotip / Shutterstock.com

Jižní strana

Na jižní straně je největší teplo. Sluníčko tam svítí od rána do pozdního odpoledne. Horký ale bývá až do pozdní noci. Dařit se tam bude sukulentům a kaktusům. Pokud se budete snažit, mohlo by se vám podařit vypěstovat i nějakou tu zeleninu. Vyzkoušet můžete hrášek, rajčata či papriky. Čemu se ale bude dařit na jižní straně stoprocentně? Bylinkám! Konkrétně pak levanduli, tymiánu, mateřídoušce či oregánu. Myslete samozřejmě také na to, aby měly dostatečnou zálivku.

Z jehličnanů vypadají na jižních terasách skvěle zakrsklé borovice či jalovce. Stěny si můžete nechat porůst vínem.

Severní strana

Severní strana je nejproblematičtější, je totiž nejstudenější. Sice vám tam porostou například begonie, fuchsie či kapradiny, ale rozhodně často nepokvetou. Jistotu však máte v pažitce, bazalce nebo řeřiše.

Ovoci a zelenině se tu bohužel dařit nebude, ale výjimku tvoří kanadské borůvky nebo lesní jahody. Zkusit můžete i okurky či cukety. S velkolepou úrodou však rozhodně nepočítejte.

Květinové truhlíky promění balkón v kouzelné místo Zdroj: Iamnao / Shutterstock.com

Západní strana

Západní strana také není pro pěstování rostlin úplně špatná. Sluníčko tam svítí několik hodin denně, tudíž by se tam mohlo dařit rybízu, angreštu či meduňce. Skvělou volbou jsou i hortenzie.

Zdroj: www.idnes.cz, www.floranazahrade.cz