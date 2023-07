11 nejkrásnějších rostlin do záhonů na plné slunce: Tyhle vydrží skoro všechno

Co vysadit do zahrady, která je plná slunce? Rozkvetlé záhony můžete mít i na sluníčku. Mnohé květiny slunce milují a vy budete milovat je.

Květiny do osluněných zahrad i předzahrádek

Máte hodně osluněnou zahradu a obáváte se, že takový žár milované kytky položí? Chyba! Rostlin, které upřednostňují slunce, je celá řada, mnohé nepotřebují ani častou zálivku.

Nechejte se inspirovat Zahradami od Dany. Poradí vám, které květiny se hodí na slunce.

Lantana

U nás jen letnička, v teplých krajích ovšem trvalka, lantana čili libora měňavá, je neuvěřitelně odolná rostlina. Potřebuje jen zakořenit, a pak roste jako o život. Musí mít ale hodně slunce, propustnou půdu a občasnou zálivku. Zvládne velmi vysoké teploty i sucha. Lantana je krásná bílá nebo žlutá, ale fascinujících jsou především varianty s květy, které postupně mění barvu.

Libora čili lantana má krásná barevná květenství. Zdroj: Profimedia

Juka

Juka vláknitá, kterou můžete najít v suchých kamenitých a velmi osluněných zahradách, se jmenuje latinsky Yucca filamentosa. Daří se jí skvěle i u nás, pokud má dobře propustnou půdu a občas i nějakou vodu. Na květních stoncích se začátkem léta objevují masivní bílé květy, které zdobí i několik týdnů.

Devaterník

Devaterník pochází sice ze Středomoří, ale daří se mu dobře i u nás díky své mrazuvzdornosti. Patří k půdopokryvným trvalkám, které jsou pěkné i jako solitéry v květináči.

Šrucha

Žáru a suchu čelí skvěle také šrucha zvaná portalák. Jde o letničku, která se však dobře semení do svého okolí. Obyčejná šrucha zlatá se používá v Africe a Asii do salátů, protože je neobyčejně zdravá. Krásnými kvítky proslulá příbuzná šrucha velkokvětá čili Portulaca grandiflora je jako dělaná do záhonů i květináčů. Je neuvěřitelně houževnatá a obzvláště krásné jsou plnokvěté druhy.

Šrucha velkokvětá je neuvěřitelně vitální rostlina. Zdroj: Shutterstock

Pryšec

Pokud vám ke štěstí stačí jen krásná a texturou zajímavá zelená, pak zvažte také pryšce. Opět jde o velmi rozsáhlou skupinu, která zahrnuje mnohé exotické druhy u nás existující jen jako pokojovky. Pryšec mnohobarevný také nehýří barvami, ale je to jednoduše pěkná zeleň, která krásně doplní další rostliny v záhonu.

Šalvěj

Ač jde o oblíbené koření, i šalvěj je krásnou, zdobnou a velmi odolnou rostlinou, která má však mnoho variant. Kvete modro fialově a má zelené až zelenošedé lístky. Výborně se hodí do záhonu. V kombinaci s levandulemi nebo jinými podobnými rostlinami evokuje Středomoří.

Do bylinkového záhonu můžete přidat také saturejku, dobromysl nebo mateřídoušku a diviznu.

Šalvěj hajní a mnohé další bylinky milují přímé slunce. Zdroj: Shutterstock

Řebříček

Mezi velmi odolné luční i zahradní kvítí patří rozhodně řebříček. Je to také bylina, a kromě základní bílé kvete také žlutě, starorůžovou až plnou růžovočervenou barvou, červenou nebo odstíny oranžové.

Třapatka

Třapatka čili rudbekie je doma i na našich zahradách. Dříve bývala rudbekie a echinacea jedním druhem, ale ukázalo se, že jsou si tyto dva druhy, výborně zvládající slunce i teplo, jen významně podobné. Obě květiny mají krásné barevné květy s velkými vyboulenými středy. Echinacea je navíc považovaná ze skvělou léčivku, která se používá především na podporu obranyschopnosti.

Echinacea čili třapatkovka, ale i rudbekie alias třapakta milují slunce. Zdroj: profimedia.cz

Floxy

Skvěle čelí slunci i plamenky zvané floxy. Je jich mnoho různých druhů, které se liší nejen vzrůstem, ale také četností a barevností květů. Najděte si mezi nimi oblíbené a šup do záhonu. Vydrží opravdu mnoho.

Rozchodníky

Sucho jako na Sahaře nevadí ani rozchodníkům a rozchodníkovcům. Rozchodníky jsou pestrá skupina rostlin a ať už maličké nebo větší druhy velmi pěkně také kvetou. O takové rostliny se nemusíte bát v žádném případě. Rozchodníkovce jsou - na rozdíl od svých poměrně malých půdokryvných příbuzných - opravu vysoké a nepřehlédnutelné. Především když rozkvetou nachovou či starorůžovou barvou.

Netřesky

Nikoho jistě nepřekvapí, že na slunce patří i netřesky a netřeskovce. Nemusejí se vám líbit na první pohled, ale zkuste se podívat ještě jednou. Netřesky a netřeskovce jsou velmi zajímavé.