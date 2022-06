Velký seznam rostlin, které se hodí na přímé slunce

Léto a ostré sluneční paprsky jsou tu a vy možná váháte, jaké rostliny na balkón či zahradu zasadit, aby vám je sluníčko nespálilo. Nebojte se, existují takové květiny, které přímé slunce vysloveně vyžadují. Jaké to jsou?

V létě trávíte na balkóně a zahradě co nejvíce času, proto to tam samozřejmě chcete mít co nejhezčí. Ne všechny květiny však zvládnou nápor ostrých slunečních paprsků. My vám přinášíme seznam takových rostlin, které sluníčko milují a přímé paprsky vysloveně požadují.

Kosmatec (Delosperma)

Kosmatec pochází z hor jižní Afriky, je nižšího vzrůstu a má dužnaté protáhlé listy, které jsou přisedlé na poléhavých stoncích. Ty jsou zakončené květy v barvě žluté, oranžové, červené, růžové nebo fialové. Kosmatec potřebuje odvodněnou půdu, které je písčitá a kamenitá. Kosmatce vydrží i teploty až do mínus dvaceti stupňů. Chraňte je ale před mokrem a vlhkem.

Kosmatec chraňte před mokrem a vlhkem. Zdroj: Shuttesrstock

Netřesk (Sempervivum)

Pokud chcete na zahradu rostlinu, která je naprosto nenáročná a miluje sluníčko, pak je to netřesk. Tomu se daří na suchých a chudých půdách, ale i v truhlících, korytech i květináčích. Rychle se rozrůstá a tvoří kobercový porost bez vaší pomoci. Gel z růžic můžete použít na popáleniny, odřeniny či jiná drobná zranění.

Netřeskům se na na slunci daří skvěle. Zdroj: Aygul Bulte / Shutterstock.com

Mateřídouška (Thymus serpyllum)

Mateřídouška je velmi oblíbenou bylinkou, která má své nezaměnitelné místo na každé zahrádce či terase. Je krásná, zdravá a navíc nenáročná na pěstování. Dařit se jí bude na skalkách, ale i v truhlíkách či na okrajích kamenných schodů a chodníků. Mateřídouška navíc láká včely a motýly, takže nebudete mít nouzi o krásnou podívanou.

Mateřídouška vytvoří nádherný kvetoucí koberec. Zdroj: Shuttesrstock

Rozchodník (Sedum)

Tato rostlinka se téměř neliší od kosmatce nebo netřesku, také miluje sluníčko a je nenáročná na pěstování. Ideální je rozchodník bílý, který kvete v červnu a červenci bílými květy na vysokých růžových stoncích. Pohled na kvetoucí rozchodníky je nádherný. Pěkný je pak také rozchodník ostrý, který má květy žluté.

Pohled na kvetoucí rozchodníky je nádherný. Zdroj: Shuttesrstock

Levandule (Lavandula angustifolia)

Středomořská bylinka s názvem levandule je nejen potěchou oka, ale i těla. Má úzké aromatické listy a modro fialové květy, které nádherně voní. Nevoní však komárům, což právě v létě jistě oceníte. Miluje slunce a můžete ji vysadit jak na záhonek, tak na balkón. Chraňte ji před větrem. Je skvělým pomocníkem v boji s kašlem a bolestmi hlavy.

Levandule je krásná a voňavá Zdroj: Profimedia

Ibišek (Hibiscus)

Z keřů, které mohou růst na zahradě i v květináči a milují sluníčko, vsaďte na ibišek. Ten pochází z Asie a jeho květy mohou mít bílou, fialovou, červenou i žlutou barvu. Pokud si po zimě budete myslet, že je po něm, vyčkejte, neobrůstá totiž listy hned zkraje jara. Pohled na jeho exotické květy je nádherný, i když kvetou velmi krátce.

Venkovní ibišky potřebují hodně slunce. Zdroj: Profimedia

Kolkvice (Kolkwitzia amabilis)

Kolkvice krásná je nenáročný opadavý kulovitý keř s převisajícími postranními větvemi. Má drobné trubkovité narůžovělé květy. Ideální je pro ně vhodná propustná mírně vlhká půda. Musí mít sluníčko a teplo.

Pro kolkvice je ideální propustná, mírně vlhká půda. Musí mít sluníčko a teplo. Zdroj: Shuttesrstock

