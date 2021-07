Rostliny odolné slimákům: S těmihle na zahradě budete mít klid

Téměř každá zahrada je rájem slimáků a ne každý si s nimi umí poradit. Ať už se jich nemůžete nebo nechcete zbavit, existuje ještě jeden způsob. Vytvořte si takovou zahradu, která jim nebude chutnat a dají rostlinkám na ní pokoj.

Zdroje: www.chatar-chalupar.cz, www.idnes.cz

Pokud budete při výsadbě stromů a rostlin na vaší zahradě přemýšlet, můžete se vyhnout nepříjemným nájezdům slimáků, kteří mnoho zahrad každoročně zdevastují. Chápeme, že se vám nechce s nimi bojovat, proto je ideální pěstovat na své zahradě takové rostliny, které těmto slizkým zvířátkům nechutnají.

Slimáci vyhledávají stinná a vlhká místa, kam se nedostane slunce. Mějte tedy zahradu vzdušnou, prosluněnou a na džungli rovnou zapomeňte. Nikde by se vám neměl válet ani nepořádek v podobě dřeva, kamení či rozbitých květináčů.

Dobře prořezávejte i stromky, keře a živé ploty, ty totiž mohou slimáky skrývat také. Ani vysoká tráva není žádoucí. Samozřejmě ji hned po posekání shrabejte a ukliďte. Na záhonkách vytrhávejte pečlivě plevel, na podzim odklízejte spadané listí a shnilá jablka či jiné přezrálé plody. Všechny tyto vlhnoucí rostliny a plodiny by mohly slimáky přilákat.

Zalévejte rostliny ke kořenům a hlavně po ránu

Správný postup musí mít i zalévání. Zalévejte rostliny ke kořenům a to vždycky ráno, kdy se slimáků na zahradě pohybuje minimum. Ideální je používat také rozprašovač, kterého se plži bojí. Určitě však nezalévejte zahradu navečer, to je tam těchto škůdců plno.

Slimáci vyhledávají stinná a vlhká místa, kam se nedostane slunce Zdroj: Shutterstock.com

V období sucha pravidelně kypřete půdu, tím totiž slimákům ztížíte kladení vajíček. Znemožníte jim pohyb a narušíte mezery v půdě. Samozřejmostí je přidávat kompost.

Máte-li na zahradě živý plot nebo za ním pole, záhony byste měli mít nejméně tři metry daleko a navíc na slunných místech. Tam se slimákům nebude chtít škodit. Existují dokonce rostliny, které jim nechutnají a když si vybavíte zahradu především jimi, máte po starostech.

Rostliny, které slimákům nechutnají

Nechutná jim totiž hořčice, tymián, řeřicha, levandule, chrpa, měsíček, sedmikrásky, konvalinky, petrklíče, kostival, muškáty, mák, kontryhel, kapradí, pelyněk, pomněnky, pivoňky, tulipány, máta, pažitka, česnek, fenykl, petržel, šalvěj, kozlík, kosatec, denivky nebo okrasné trávy.

Levandule slimákům nechutná Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

No a když se nějaký ten slimák na vaší zahradě přece jen objeví, sáhněte po chemii, která vás jich zbaví rychle a snadno. Granule proti slimákům jsou účinné a fungují rychle. Důkazem vám budou jejich mrtvá tělíčka na záhoncích, která byste měli co nejrychleji odklidit. Navíc se nemusíte bát, přípravky nejsou škodlivé pro jiná zvířata, která by s nimi mohla přijít do kontaktu.