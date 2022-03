Než se komáři probudí, udělejte opatření: Zasaďte rostliny, které jim smrdí

Pomalu se přibližují teplé dny a s nimi později i teplé večery, které nám však mohou znepříjemnit komáři. Tento drobný bodavý hmyz je skutečně jedním z nejobtížnějších a dokáže zkazit nejedno posezení venku na terase nebo při grilování. Přitom pomoc je jednoduchá. A naprosto přírodní!

Vysávají nám krev. A to skutečně i obrazně. Tedy přesněji řečeno jen komáří samičky, které ji využívají jako zdroj bílkovin pro vývoj svých vajíček. Nemusíte si kupovat žádné chemické repelenty nebo se pokoušet pálit venku na terase nějaké prapodivné odpuzovače hmyzu. Tuto službu vám přírodní cestou mohou vykonat i rostliny. Co byste si tedy měli vysázet na zahradu nebo do truhlíků, když chcete mít od komárů pokoj?

Repelenty nahradí i některé rostliny. Zdroj: Zigres / Shutterstock.com

Nejlepší rostliny a bylinky proti komárům

Citronová tráva (citronella)

Rostlina proti komárům číslo jedna, která se používá i jako přírodní složka v komerčních sprejích, svíčkách a dalších výrobcích. Má atraktivní citronovou vůni a dobře roste ve velkém květináči. Dá se použít i na vaření, ale nepřežije venku naši zimu. Většinou ji známe jako okrasnou trávu pro potřeby zahradní architektury.

Levandule

Levandule nejenže krásně vypadá, ale i omamně voní. A komáři to nemají rádi. Levandule totiž produkuje éterické oleje, které se již dlouho používají pro své uklidňující účinky. Jakmile se levandule rozvine, je to rostlina odolná vůči suchu a dobře roste na místech s plným sluncem a dostatečnou drenáží, jak známe i z polí v francouzské Provence.

Šalvěj

Šalvěj můžete jednak pěstovat v okolí svých venkovních prostor nebo ji můžete usušit a použít k výrobě domácího spreje proti hmyzu. Její zemitá vůně při hoření zahání hmyz, i když účinky mohou být spíše krátkodobé.

Šalvěj lékařeská (Salvia officinalis) Zdroj: s74/shutterstock.com

Měsíček lékařský

Měsíček lékařský je další rostlinou odpuzující komáry, která může vašemu pozemku dodat i značnou okrasnou hodnotu. Jako jednoletka vytváří krásné květy v odstínech žluté a oranžové barvy. Snadno se pěstuje a dobře se jí daří v zemi, na okraji záhonu, v nádobě nebo dokonce i v zeleninové zahradě. Komáři jsou škůdci číslo jedna, které tyto květiny odhánějí, ale je známo, že odpuzují i další škůdce.

Česnek

Vysadit si česnek je skvělý způsob, jak se před komáry chránit. Můžete ho pěstovat v nádobě nebo v zemi. Kromě toho, že budete mít od komárů pokoj, poskytne vám i úrodu do kuchyně.

Rozmarýn

Rozmarýn má lahodnou dřevitou vůni a nejlépe roste v horkém a suchém podnebí. Můžete ho mít v nádobě na terase. Ať už se rozhodnete jakkoli, pomůže vám zabránit komárům, aby vám ničili příští zahradní párty.

Bazalka je aromatickou královnou bylinek. Zdroj: shutterstock.com

Bazalka

Bazalka funguje nejen proti komárům, ale i mouchám. Lze ji vysadit do nádoby nebo zasít přímo na zahradu. Navíc bazalky je více druhů, ale proti komárům fungují všechny. Nezapomínejte však na zálivku. Bazalka jí potřebuje ve velké míře, stejně tak jako slunce a drenáž.

Muškáty

Na komáry zafungují i muškáty, které jsou silně aromatické a vyžadují slunné místo, snesou však i polostín. Nejsou nijak náročné na pěstování a rozhodně budou vhodným pomocníkem v odhánění komárů. Na zahradě se vždy najde místo, kam lze umístit nádoby, do kterých je můžete zasadit.

Máta peprná

I máta svojí vůní odláká komáry, navíc je skvělá do koktejlů.

Extra tip

Rostliny odpuzující komáry fungují nejlépe, když se jejich listy rozdrtí, protože se z nich tak uvolní vonná silice. Proto jsou mnohé z těchto rostlin účinné, když se jejich listy rozdrtí a smíchají se směsí vody a oleje a použijí se jako sprej proti hmyzu.

