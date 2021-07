Rostliny, po kterých se hubne: Pěstitelské zázraky, co srazí kila dolů

Zapomeňte na drastické diety a zapojte do svého jídelníčku rostliny, které vám pomohou redukovat vaši váhu. Možná se budete divit, kolik pěstitelských zázraků je k tomu jako stvořených.

Zapomeňte na návštěvy dietologů a na drastické diety, které vám sice krátkodobě pomohou, ale za pár týdnů budete mít ztracená kila zpět. Lepší je zařadit do jídelníčku určité rostliny, které vám redukci váhy usnadní.

Pamatujte však, že neexistuje žádná zázračná bylinka nebo pilulka, která vám pomůže zhubnout, když budete snídat, obědvat a večeřet svíčkovou se šesti. Musíte samozřejmě začít sportovat a i vaše strava by se měla radikálně změnit.

Pokud jste se tedy rozhodli jít do toho se vším všudy, přinášíme vám tipy na bylinky, které vám se shazováním kilogramů pomohou.

Aloe vera

Tahle bylinka je považována za zázrak už od pradávna. Stimuluje metabolismus, čistí trávicí systém, zbavuje tělo toxinů a v neposlední řadě zvyšuje energetický výdej, proto je ideální na hubnutí. Můžete si ji vypěstovat doma a jíst její dužinu, koupit v podobě nejrůznějších šťáv nebo doplňků stravy.

Borůvky si můžete vypěstovat na vaší zahrádce Zdroj: Krzysztof Slusarczyk / Shutterstock.com

Borůvky

Samozřejmě, že vám nepomohou zhubnout, pokud si je přidáte do ovocných knedlíků, ale borůvky jsou samy o sobě vhodné pro redukční dietu. Tyto bobulky jsou silnými antioxidanty a posilují imunitní systém. Obsahují myrtilin, který reguluje hladinu cukru v krvi.

Černý pepř

Možná jste i slyšeli, že kořeněným jídlem se hubne. A je to pravda! Černý pepř je toho důkazem, zabraňuje vytváření nových tukových buněk. Také zlepšuje trávení a pomáhá rychleji spalovat tuk. Ideální je na salátu a v kombinaci s jogurtem či cottage sýrem.

Česnek

Už naše babičky věděly, že by se měl sníst stroužek česneku denně. Nejen, že podpoříte svůj imunitní systém, ale navíc podpoříte i snahu zhubnout. Česnek je totiž spalovač tuků. Přidávejte ho tedy do jídel co nejčastěji.

Ibišek

Možná si myslíte, že ibišek je pouze okrasnou květinou, ale není to tak. Obsahuje totiž velké množství flavonoidů, vitamínů a minerálů, které pomáhají při redukčních dietách. Připravte si z něj tedy skvělý, chutný a zdravý čaj, který vám pomůže se zbavit nějakého toho kila navíc.

Kmín

Při dochucování jídel nezapomínejte na kmín. Podporuje zažívání, trávení, imunitní systém a dodává tělu energii. Stačí jedna lžička kmínu denně a vaše rychlost trávení se ztrojnásobí. Vyzkoušejte ho i ve formě bylinného čaje.

Máta peprná (Mentha piperita) Zdroj: Claudio Divizia / Shutterstock.com

Máta

Máta má pozitivní vliv na správné zažívání a také stimuluje metabolismus. Užívání máty snižuje apetit, což se při hubnutí opravdu hodí. Z máty si udělejte čaj, limonádu nebo jiný letní nápoj.