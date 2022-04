Jaké pokojové rostliny byste měli mít doma podle znamení zvěrokruhu?

Obklopujete se doma pokojovými rostlinami? Pak byste se měli zaměřit na to, jaké vlastníte. Ne každá je totiž vhodná pro každé znamení. Přečtěte si tedy, jaká pokojová rostlina udělá dobře a přinese do života harmonii právě vám.

Rostliny nejen zútluňují byt, ale přinášejí do něj kyslík a přijímají oxid uhličitý, který vydechujeme. Ne každá rostlina je ale pro každého vhodná. Která je přínosná právě pro vaše znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Jste zapomnětliví a často tak nedodržíte to, co slíbíte. Těžce to nese především vaše rodina, která se na vás zlobí. Neděláte to schválně, ale máte plnou hlavu pracovních povinností, které jsou pro vás důležité. Pořiďte si domů zamiokulkas. Jde o nenáročnou rostlinu, která vám odpustí i to, že na ni zapomenete a nezalijete ji.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Znáte šplhavici zlatou? Pokud ne, tak si zjistěte o jakou rostlinku se jedná a pořiďte si ji domů. Tahle pokojovka vám totiž do vašeho divokého a „rozlétaného" života přinese klid a harmonii. Budete díky ní umět doma konečně vypnout a srovnat si myšlenky. Také nechá ukázat světu vaše lepší já.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pokud máte terasu nebo zahradu, je pro vás tou pravou rostlinou, kterou byste se měli obklopit, bonsai. Aby byla bonsai krásná a vzkvétala, potřebuje čas, trpělivost a disciplínu. Všechny tyto vlastnosti byste potřebovali vylepšit a díky tomuto krásnému stromku se vám to může podařit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Jste k sobě tvrdí a nic si nedopřejete zadarmo. Máte vysoké cíle a nebojíte se jít přes mrtvoly, abyste jich dosáhli. Patříte mezi extrovertní jedince, které umí zklidnit pouze jedna rostlina, a to je alokázie. Její pěstování není jednoduché, stejně tak jako povaha Býka.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Dračinec na sobě přesně zrcadlí, co potřebuje, a vy tak jednoduše víte, co mu dopřát. Když se starat nebudete, uhyne a vy si to budete vyčítat. Hýčkejte si tuto pokojovku a uvidíte, co se stane s vaší myslí. Zklidní se a vy konečně ukážete, že umíte relaxovat a odpočívat.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou krásní, symetričtí, pohlední a esteticky založení lidé. Mají smysl pro umění a pro to, vytvořit ze svého bytu nádherné místo, kam se budou rádi vracet. Monstera udělá z vašeho domova místo důvěry, která je ve vašem životě velmi důležitá.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Překrásné listy kaučukovníku brazilského jsou přesně to, co doma vytvoří oázu pro vaši duši. Nechte se ukolébat pohledem na ně a svou mysl přepnout na pozitivní vibrace. Váš domov vypadá perfektně, k čemuž se tato pokojovka dokonale hodí. Jste spolehliví, což se vám v péči o ni bude hodit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Jste jedineční stejně tak jako bromélie. Pro vaši dokonalost vás všichni milují. Zbožňujete obdiv, stejně jako tato rostlina. Chcete se chlubit ostatním, jak krásnou květinu doma máte? Pak vsaďte právě na bromélii. Její jedinečný květ nad ní bdí, stejně jako vaše ochranná křídla nad vašimi blízkými.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

U vás by se měl rozhodně objevit malinký stromeček s názvem pachira vodní, který vypadá stejně stylově a originálně jako váš byt a životní styl. Nesnášíte nudu a máte rádi dřevo. Přesně tuto kombinaci pachira splňuje dokonale. Interiér navíc oživí a vy se budete kochat dokonalým estetickým dojmem.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Jste přizpůsobiví a všude si rychle zvyknete. S každým si také rozumíte a nevyvoláváte zbytečně konflikty. Dobře se cítíte jak v dámské, tak pánské společnosti. Máte rádi světlé barvy, protože působí optimisticky, stejně jako filodendron. Jeho listy vás uchvátí a vy se o něj budete s láskou starat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Jako má Tarzan svou Jane, vy musíte mít svůj fíkus lyrový. Jde o rostlinku pro náročné pěstitele, ale nároční jste i vy. Občas vás kvůli aroganci a povýšenosti nemohou lidé vystát. Jste spíše samotář a solitér. Stejně tak i majestátný fíkus. Jde tedy o ideální rostlinu přesně pro vás.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Jste tvrdohlaví a občas přehnaně sobečtí. Když se pro něco rozhodnete, nevidíte nalevo ani napravo. Jdete si prostě tvrdě za svým. Je to právě ten důvod, proč byste si měli pořídit sukulent. Sukulenty působí magicky. Pamatujte, že potřebují dostatek světla a málo vody.