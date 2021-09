10 rostlin, které odpuzují komáry. Máte nějakou z nich na zahradě?

Začátek září ještě nespadá do doby, kdy by komáři "lehli na hadr" a přestali nás obtěžovat, bohužel. Přinášíme vám přehled deseti rostlin, které komáry odpuzují, máte alespoň nějaké?

Slovo komár se v hovorové češtině skoro nepoužívá. Lidé ho většinou pojmenují trochu jinak…a ne zrovna hezky. Všichni moc dobře víme, jak moc nás komáři štvou. Chcete si udělat hezký večer na balkoně nebo pod pergolou, užívat krásu západu slunce se sklenkou vína v ruce. A místo toho nadáváte a neustále se sebepoškozujete fackováním ve snaze komáří nálety omezit.

Jakmile lidé vidí slunce zapadat, spíš berou nohy na ramena a raději se schovají doma.

Komáří existence

Existuje až 3000 druhů komárů. Krev sají pouze samičky, což je hlavně mužům všeobecně známo. Přenášejí nejrůznější nemoci, jedná se o nejnebezpečnějšího živočicha na Zemi. Uklidnit vás v našich podmínkách může to, že jakmile klesne teplota pod 10 stupňů, ulehnou a chrápou.

Komáří samičky potřebují naši krev Zdroj: Shutterstock.com / Dmitrijs Bindemanis

Bezpečnější západy slunce

Pokud ty západy slunce milujete a chcete tento nebezpečný čas trávit venku, zkuste alespoň nálety zmírnit vysazením vhodných rostlin. Sice to není tak, že by každý komár přiletěl, otočil se na podpatku a zas odletěl, ale těmito rostlinami se o to můžete alespoň trochu pokusit.

Komáři dokážou být pěkně otravní. Zdroj: Shutterstock.com / phugunfire

Abychom se konečně dostali k těm rostlinám!

Muškát (pelargonie), ideálně odrůda Citriodorum nebo Citronella – tyto muškáty jsou silně aromatické, vyžadují slunné místo (snesou i polostín). V době vegetace se přihnojují jednou do týdne. Substrát by měl být neustále trochu vlhký, ideálním pomocníkem jsou samozavlažovací květináče. Levandule – tato aromatická léčivka si najde místo na každé zahrádce. Libuje si na hlinitopísčitých půdách. Jestli levanduli pěstujete v květináči, nezapomeňte, že potřebuje velký prostor! Dobře snáší sucho. Šanta kočičí – trvalá léčivá rostlina, která se hodí na prosluněné místo vaší zahrady. Kvete od července až do září. Odpudí komáry, ale přitáhne všechny kočky z okolí, protože šantu zbožňují. Česnek – se vysazuje na teplé místo s dostatkem slunečních paprsků. Česnek se zalívá jen při delším suchu. Nemá rád dusíkatá hnojiva. Meduňka lékařská – tu si můžete vypěstovat na záhoně, ale i v květináči, akorát dejte pozor na dostatečnou hloubku nádoby. Nejlépe se jí daří na sluníčku, ale zvládne i polostín. Pokud nebude proti komárům fungovat, uvařte si z ní alespoň čaj na zklidnění. Máta peprná – vytrvalá bylina, která není nijak náročná. Pozor, má agresivní kořeny, nejlépe by se měla pěstovat v nádobě. Měsíček lékařský – tato léčivka má opět ráda slunce, kvete od května do září a po odkvětu se ze záhonu odstraní, neboť je to pouze jednoletá rostlina. Bazalka – jedná se o jednoletou rostlinu, která vám bude prospívat na slunci. Pravidelná zálivka je nejdůležitější na celém pěstování. Nemrazuvzdorná. Rozmarýn – vytrvalá nemrazuvzdorná bylina, které se bude líbit na sluníčku. V plné vegetaci pravidelně zalévejte. Citronová tráva – nenáročná vytrvalá bylina. I této rostlině se líbí na slunném stanovišti. Dá se pěstovat doma v květináči, v létě jí vyndejte ven, ale myslete na pravidelné zalévání.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.prozeny.cz, www.novinky.cz